Confirmado pelo Sevilla, Arana celebra 2017 no Corinthians: "Ano para ficar na memória"

Guilherme Arana durante o "Prêmio Brasileirão 2017" (Foto: Divulgação/CBF)

Após o melhor ano da sua carreira, Guilheme Arana foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2017 na cerimônia da CBF nesta segunda (4), na sede da federação, no Rio de Janeiro.

“Estávamos desacreditados no Paulista e conseguimos o título. No Brasileiro, achavam que a gente ia brigar para não cair, mas conseguimos isolar as coisas de fora e trabalhar bastante”, disse o atleta.

Com 32 jogos disputados, Guilherme Arana marcou 2 gols no Brasileirão, sendo um deles contra o arquirrival Palmeiras - após lançamento de Romero, o camisa 13 deu chute certeiro e marcou um dos gols mais importantes do Corinthians na campanha do heptacampeonato.

Além disso, foi o jogador que deu mais passes neste Brasileiro, com 1806 passes e uma média de 56,4 por jogo. Com relação às assistências para gol e finalização foram, quatro e 25 passes, respectivamente.

Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil

“Tudo mundo desacreditava no nosso time e conseguimos conquistar dois títulos no ano. É um ano para ficar na memória, muito feliz, muito especial. Como profissional foi o meu melhor ano”, exaltou Arana.

O lateral esquerdo ainda falou sobre a negociação com o Sevilla e exaltou o ano de 2017 para a sua carreira: “Ainda não fiz os exames. Está encaminhado para dar tudo certo. Mas, estou muito feliz pelo o que vem acontecendo na minha vida. Estou saindo do Corinthians, mas com o dever cumprido. Com a ajuda dos meus companheiros este ano. Não foi fácil para gente. Então, é um ano que vai ficar marcado na minha vida”, finalizou.