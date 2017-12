Cria do terrão, Fágner é eleito melhor lateral-direito do Brasileirão

Fágner durante a Cerimônia da CBF (Foto:Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Em cerimônia realizada nesta segunda (4) na sede da CBF, Fágner foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro de 2017. Esse é o segundo prêmio individual do atleta. O outro prêmio foi conquistado em 2011, época em que atuava no Vasco da Gama, vice-campeão Brasileiro daquele ano.

"Foi um ano muito importante para o clube. Todos os jogadores compraram a ideia e respeitaram a função do Carille como treinador. Acho que foi a fundamental a comissão técnica inteira, uma ligação muito boa com o grupo. Conseguimos fazer um ano muito bom, que surpreendeu a todos. Agora é comemorar", disse o camisa 23.

Com 31 jogos no Brasileirão, Fágner deu 3 assistências para gol. Destacou-se por obter algumas melhores marcas da equipe do técnico Carille: 40 assistências para finalização e 42 cruzamentos certos. Além disso, teve um importante papel defensivamente com 86 desarmes certos, média de 2,8 por jogo e com um aproveitamento de 94,5%.

"Um ano maravilhoso, um ano espetacular para nós. Um ano com dois títulos e que conseguimos mostrar tudo aquilo que o Corinthians tem. A gente fica feliz por ter conseguido trazer alegria para o torcedor corinthiano", analisa a temporada do Timão.

(Foto: Divulgação/CBF)

Após uma grande temporada com as conquistas do Campeonato Paulista e Brasileiro, o lateral-direito foi peça fundamental tanto defensivamente quanto ofensivamente. Caso continue com belas atuações, o camisa 23 poderá voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. Além de ser um dos nomes de confiança do técnico Tite para a Copa do Mundo 2018.