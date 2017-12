Artilheiro do Brasileirão, Jô mostra felicidade por superar desconfiança com gols

Jô foi eleito o melhor jogador do Brasileirão (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Reforço do Corinthians para a temporada 2017, o atacante Jô se tornou destaque da equipe alvinegra ao longo do ano. Artilheiro do Brasileirão, foi eleito o melhor jogador da competição e fez um balanço da temporada com a camisa alvinegra.

"No começo do ano eu estava cheio de desconfianças e consegui superar isso com bom futebol, ótimas atuações e gols, que é o que se espera de um atacante. Então, eu saio muito feliz e satisfeito desse ano", disse o camisa 7.

Atual campeão brasileiro, Jô foi premiado com a Bola de Ouro da competição e entrou na seleção da Bola de Prata com os companheiros de equipe Fágner e Fábian Balbuena, e o comandante do hepta-campeonato Fábio Carille, que também foi premiado. O artilheiro ainda concorreu para o prêmio de Craque da Galera, que é uma votação aberta ao torcedor, mas o são-paulino Hernanes desbancou o jogador.

"Eu estava acompanhando [a votação] e tem a nação corintiana que com certeza fez sua parte e votou, mas todos são merecedores, cada jogador é merecedor desse prêmio, pois todos trabalharam muito para isso. Então só de estar aqui já é um prêmio para cada um", completou.

Jô finalizou a temporada com 18 tentos marcados e com uma média de 0,53 gol por partida. Na chegada ao Prêmio Brasileirão 2017, o centroavante reafirmou com poucas palavras a vontade de permanecer no Corinthians para o próximo ano: "Eu fico", decretou.