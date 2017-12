Campeão com Corinthians, zagueiro Balbuena é eleito para Seleção do Brasileirão

Google Plus

Foto: Divulgação/Corinthians

Após o término do Campeonato Brasileiro 2017, a CBF organizou o tradicional Prêmio Brasileirão para congratular os destaques do maior torneio nacional. Na ocasião, o zagueiro Fábian Balbuena, campeão com o Corinthians, foi selecionado para a seleção ideal.

Balbuena foi o grande nome da equipe no setor defensivo, sendo capitão por diversas vezes e liderando seus companheiros. Nessa edição, sofreu apenas 31 gols, sendo o time menos vazado da competição, com uma média excelente para os níveis do futebol nacional.

O atleta coritiano tem, como companheiro de zaga no time ideal, o gremista Pedro Geromel. A linha defensiva foi composta pelos laterais Fágner e Guilherme Arana, ambos também jogadores do Timão. Veja todos os selecionados abaixo:

Balbuena disputou 32 partidas nessa edição do campeonato, sendo todas como titular da zaga. Durante esse período, o zagueiro recebeu seis cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez. Foram 46 desarmes no total, além de quatro gols marcados.