Guilherme Arana é eleito melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro 2017

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral-esquerdo do Corinthians, Guilherme Arana, foi eleito o melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2017. Arana se juntou a companheiros de equipe que também conquistaram prêmios em suas posições



A jovem revelação do Corinthians já é observada pelo Sevilla, da Espanha, para o ano de 2018. O clube espanhol inclusive divulgou um princípio de acordo com o atleta do Parque São Jorge.



Neste Brasileirão, Arana fez dois gols. Um deles, no clássico diante do Palmeiras no Allianz Parque. Um dos principais fortes de Guilherme Antonio Arana Lopes é a marcação. O menino de 20 anos deu bastante trabalho aos pontas adversários durante o ano.



Foram 32 jogos no campeonato e 19 roubadas de bola ao todo. O jogador cometou apenas 20 faltas e levou apenas três cartões amarelos. Arana participou também de seis gols, fazendo dois e dando quatro assistências.



Arana foi premiado com vaga na seleção do campeonato e, consequentemente, o prêmio de melhor lateral-esquerdo. O atleta ainda pode ganhar uma transferência para a Europa nesta janela de verão no Brasil.