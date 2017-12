VAVEL Retrô: Corinthians x Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa 2012 (1-0)

Desejamos aos amigos uma ótima manhã, grande fim de semana e nos vemos na próxima! Parabéns, Corinthians!

ALESSANDRO RECEBE A TAÇA, LEVANTA, FAZ A FESTA E CONSOLIDA O MOMENTO MÁXIMO DO TÍTULO DO CORINTHIANS!

PAOLO GUERRERO BOLA DE BRONZE COMO TERCEIRO MELHOR. CÁSSIO BOLA DE OURO COMO MELHOR DO MUNDIAL. TITE COM O ESCUDO DE CAMPEÃO MUNDIAL NAS MÃOS!

CAMPEÃO BRASILEIRO EM 2011, CAMPEÃO DA LIBERTADORES INVICTO E AGORA CAMPEÃO DO MUNDO! O CORINTHIANS FAZ HISTÓRIA E COLOCA SEU NOME NOVAMENTE NAS PÁGINAS DO FUTEBOL MUNDIAL!

É A EMOÇÃO, A FESTA, O CHORO, A LÁGRIMA, O ABRAÇO, O BEIJO! TUDO PELO MAIOR DOS TÍTULOS, TUDO PELA GLÓRIA MÁXIMA, TUDO PELO MUNDO!

O MUNDO É PRETO E BRANCO! 2000 E 2012. O TIMÃO É BI MUNDIAL!

O CORINTHIANS É BI CAMPEÃO!

ACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!

ACAAAAAAAAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUU!

94' NA TRAAAVE! Lançamento na área, ninguém tira, Mata bate cruzado e pega no pé da trave esquerda!

PREPARE A FESTA, FIEL! O MUNDO SERÁ SEU PELA SEGUNDA VEZ!

A FIEL JÁ CANTA O BI MUNDIAL! O BRASIL PULSA, O JAPÃO PULSA E O MUNDO PULSA!

93' MINUTO FINAL!

92' MEU DEUS DO CÉU AMADO, GOL IMPEDIDO DO CHELSEA! Chuveirinho de Oscar, Cássio sai do gol, mas Torres antecipa e mete na rede, mas o bandeira anotou. Eu morri do coração.

91' A Fiel já faz a festa! É o Japão e o mundo pintado de preto e branco.

90' Mais quatro minutos de tortura!

89' MUDA O TIMÃO: Wallace na vaga de Emerson.

89' EXPULSO CAHILL!!!! Meio confuso, o bandeira dedurou e o juizão colocou Cahill pra rua!

88' Meu amigo, se aguente que a hora tá chegando! O Corinthians vai segurando a pressão do Chelsea.

87' MUDA O CHELSEA: Marin entra e sai Hazard.

86' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO EU TE AMO PARA TODO O SEMPRE!!!!!!!!!!!! Lateral longo de Azpilicueta na área. Alessandro corta muito mal e Fernando Torres ficou livre, livre. Mas ele chutou e viu Cássio fazer mais um milagre impressionante!

85' MUDA O TIMÃO: Martinez na vaga de Guerrero. Muito aplaudido.

84' É ataque x defesa agora.

83' Chelsea parte pra cima e deixa espaços para o contra-ataque. Só encaixar o passe.

82' MUDA O CHELSEA: Azpilicueta na vaga de Ivanovic.

81' Corinthians de uma raça, frieza e técnica impressionante nessa final!

80' Só faltam dez minutos!!!

79' A pressão promete ser enorme nessa reta final.

78' Corinthians soberano em campo! A Fiel sabe disso e canta muito alto!

77' São 68.275 pessoas. Mais da metade de corinthianos.

76' NA RAAAAÇA! Alessandro não para um minuto, aperta sozinho a defesa rival e ganha lateral.

75' O relógio não passa! Tem muuuuuuuuuuuuito tempo ainda!

74' Domínio todo alvinegro!

73' É inenarrável o momento. O Corinthians domina o jogo e vai vencendo o Chelsea. Haja coração.

72' AMARELO, DAVID LUIZ. Levantou Emerson Sheik.

71' A FESTA DA FIEL É IMPRESSIONANTE!

70' MUDA O CHELSEA: Sai Moses e entra Oscar.

69' VAAAAAAAAAI CORINTHIANS! VAI QUE O MUNDO SERÁ SEU! Blitz alvinegra. Escapada de Guerrero pela esquerda, passe e chute de Ralf de fora. A bola explode na marcação e Chicão começa a jogada no meio-campo. Ele enfia para Paulinho, que dá de letra para Jorge Henrique. O camisa 23 devolve de cabeça, Paulinho entra livre, rola para Danilo, que corta para o pé direito, chuta e é travado por Cech. NO REBOTE, PAOLO GUERRERO SOBE LIVRE COM TRÊS MARCADORES DEBAIXO DO GOL. A BOLA VAI NA GAVETA!

68' ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO COOOOOOOOOOORINTHIANS!!!!! É DE PAAAAAAAOOOLO GUEEEEERREEEEEEEEEEEEEEEERO!!!!!!!!!!

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!

67' Moses tira o cruzamento da direita, Cássio só olha e a bola vai em linha de fundo.

66' Partida gigantesca de David Luiz. Melhor do time inglês.

65' E a Fiel mostra que lá tem um bando de loucos!

64' A frieza do maestro Danilo. Meu Deus do céu....

63' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Guerrero novamente. Ele mata no peito, ajeita para Paulinho, que entrava pela meia-direita. Ele arriscou e tirou tinta da trave de Cech.

62' VAI, CORINTHIANS! Guerrero abre na canhota, tabela com Fábio Santos, entra na pequena área e é travado pela zaga. Escanteio.

61' A entrega dos jogadores corinthianos é impressionante.

60' Corinthians passa a ocupar mais o campo ofensivo. Tenta equilibrar o jogo no grito da Fiel.

59' VAAAAAAMOS! Guerrero novamente ganha da zaga rival protegendo e entrando na diagonal. Na hora do chute foi travado pelo David Luiz. Escanteio.

58' Jorge Henrique correndo por três nessa final.

57' Chelsea cresceu no jogo. Corinthians mais acuado em campo.

56' AMARELO, JORGE HENRIQUE. Matou contra-ataque inglês.

55' Todas as máximas autoridades do futebol mundial presentes em Yokohoma.

54' TRAVADO! Sheik finta bem, arrisca de fora e tinha endereço, mas explodiu em Cahill.

53' CÁÁÁÁSSIO! Contra-ataque do Chelsea novamente com enfiada de Mata para Hazard, mas Cássio saiu do gol para abafar a chance.

52' AAAAAH! Ataque corinthiano pela direita era sensacional, mas Paulinho não dominou a bola.

51' Emerson e Danilo tabelam pela esquerda, mas o camisa 11 atropelou Ivanovic. Jogo parado.

50' ACOOOORDA! Alessandro quis deixar a bola sair, Cole roubou, cruzou e Chicão tirou. Na volta, Lampard arriscou de fora e Ralf travou na meia-lua.

49' Corinthians não dá um metro de espaço. Marca forte.

48' David Luiz dá o rapa em Guerrero e o juizão não deu nada. Acorda, professor!

47' Sem parar um minuto. A Fiel segue enorme no Japão.

46' Lembrando que se o empate seguir, teremos prorrogação. Só então teremos penalidades.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Corinthians demorou mais um pouquinho, mas está de volta.

Chelsea retorna ao gramado para a segunda etapa.

Torcida corinthiana é um capítulo à parte. São mais de 30 mil torcedores do outro lado do mundo.

No lado inglês, as melhores chances, sempre parando no gigante Cássio. Entrando de vez nas graças da Fiel.

Intervalo em Yokohama. Jogo travado, pegado, mas com o Timão encarando de frente, partindo pra cima e tendo ótimas chances.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Hazard divide pelo alto e fica no chão. Jogo parado.

43' Impressiona a personalidade, a força e a coragem do Corinthians. Encara o Chelsea de igual pra igual.

42' Sheik entra na área, divide com a marcação, mas o juiz deu falta do corinthiano. Errou e parou ótimo ataque.

41' E o Corinthians novamente vai ao ataque e tem escanteio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' CÁSSIO DE NOVO! Dessa vez mais tranquilo. Mata arrisca de fora e Cássio pegou firme e sem problemas.

38' MEU DEUS DO CÉU, CÁSSIO ES PE TA CU LAR!!!!! Contra-ataque do Chelsea com Hazard pela meia-direita. Ele inverte para Moses, que domina no bico da área pela esquerda, bate tirando de Cássio, que fez um verdadeiro milagre defendendo com a ponta da luva, de mão trocada!

37' CÁÁÁÁSSIO, UFA!!!!! Hazard lança Fernando Torres, que domina na coxa, bate de primeira e vê Cássio pegar firme com segurança.

36' É impressionante a festa da Fiel em Yokohama!

35' Corinthians segue intenso e mais perigoso na partida.

34' Ashley Cole arrisca da entrada da área e manda sem perigo nenhum em tiro de meta.

33' MINHA NOSSA SENHORA, PERDEU O GOL!!!!!!!!!! Outra vez Guerrero domina contra a zaga, gira e bate contra David Luiz, que travou bem. O rebote novamente com Guerrero, que bate cruzado e a bola sobra na esquerda para Emerson, que bate de esquerda e manda na trave sem goleiro!

32' Cada chegada do Chelsea é um martírio para Fiel. Jogão em Yokohama.

31' PAULO ANDRÉ MONSTRUOSO! Lampard manda nas costas de Fábio Santos e Moses sairia ele e Cássio, mas Paulo André salvou a pátria dando um bicão na bola. Coração parou.

30' Lampard manda na área e Paulo André fez bem a cobertura. Falta batida rápida sem atenção corinthiana.

29' É o Corinthians e a Fiel mandando no Japão!

28' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOOOORA, MEU DEUS DO CÉU!!!! Paolo Guerrero mata no peito, mete chapéu em Lampard, enfia para Sheik, que conta com erro da zaga inglesa. O chute foi firme, mas por cima do gol. Ele poderia carregar. Era ele e o gol.

27' Cole cruza da esquerda, Torres aparecia na área, mas o bandeira anotou impedimento.

26' Corinthians não deixa o Chelsea respirar. Marcação enorme.

25' No embalo da Fiel, o Corinthians domina as ações.

24' OOOOOOOOOPA! Guerrero faz o pivô, mete entre as pernas de Cahill, entra na área, cai, pede pênalti, mas o juizão mandou seguir.

23' Chelsea contra-ataca com Moses, mas ele se matou sozinho com a bola e o Timão respira.

22' Nova chegada corinthiana pela direita. Guerrero dividiu com a zaga, mas Paulinho errou no passe final.

21' David Luiz bateu falta frontal na barreira, Sheik e Jorge Henrique partiram em contra-ataque e quase criaram enorme estrago nos ingleses.

20' OS LANCES INCENDEIAM YOKOHAMA! A Fiel é impressionante!

19' PRA FOOOOOOOOOORA! Sheik parte pra cima, rola para Paulinho, que arrisca de fora e manda por cima de Cech.

18' E o Corinthians domina a partida no Japão.

17' UUUUUUUUUUUUUUUUHL! Novo contra-ataque do Corinthians com Jorge Henrique e Danilo tabelando. Jorge arriscou da entrada da área, a bola desviou na marcação e Cech pegou com firmeza.

16' AAAAAAH, EMERSON!! Roubada de bola no meio-campo, defesa inglesa exposa e Sheik partiu em velocidade. Guerrero passava livre, mas o camisa 11 tentou o drible e David Luiz apenas protegeu com o corpo.

15' Jogo nervoso e tenso. E a Fiel cantando alto.

14' OOOPA! Chelsea sobe a marcação e Danilo mete uma caneta monstruosa em Ivanovic. Personalidade e força!

13' Corinthians marca forte. Não alivia em nenhuma entrada.

12' Chelsea tenta com enfiada de Lampard para Hazard, mas mandou um tijolo em tiro de meta.

11' Entrada fortíssima de Ramires em Sheik. Carrinho por trás e nenhum cartão ao brasileiro.

10' MINHA NOSSA SENHORA DE SÃO CÁSSIO!!!!!! Escanteio da direita, a bola é mal tirada por Chicão e Cahill bate da pequena área. Não sei como, mas Cássio faz UM MILAGRE EM CIMA DA LINHA!

9' TRAVADO! Torres avança pela direita, divide com Chicão e ganha escanteio.

8' Fábio Santos arranca pela esquerda, tentou enfiada para Sheik, mas mandou no pé de Cahill. Era ótima chance!

7' Novo ataque corinthiano, mas Paolo Guerrero comete falta ofensiva.

6' Chelsea ataca pela esquerda e Jorge Henrique trava Eden Hazard.

5' Corinthians não se intimida com o rival poderoso e parte ao ataque.

4' QUAAAAAAASE! Lindo lance corinthiano pela esquerda. Troca de passes entre Fábio Santos e Danilo, passe para Paulinho, que chegou na marca do pênalti para bater, mas foi travado por Ramires!

3' Mata entra forte em Ralf. Mostrou as travas da chuteira.

2' Timão começa travando a posse de bola. Sempre com os gritos da torcida.

1' O barulho e o apoio da Fiel é surreal. Absurdo!

0' COMEÇOU! A BATALHA PELO MUNDO ESTÁ VALENDO!

A bola vai rolar. Boa sorte, Fiel.

Yokohama pintado de preto. É o Pacaembu na Ásia!

Chelsea todo de azul.

O Timão de camisa branca, calção preto e meias brancas.

A FIEL DÁ UM ESPETÁCULO NO JAPÃO! É de arrepiar a festa corinthiana. A tensão é evidente e a bola já vai rolar.

Cuneyt Catir, da Turquia, é o juizão da partida.

TIMÃO NA BUSCA PELO BI COM Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Sheik; Guerrero.

CHELSEA ESCALADO COM Cech; Ivanovic, Cahill, David Luiz, Ashley Cole; Lampard, Moses, Hazard, Ramires; Mata, Torres.

Equipes perfiladas cumprimentam autoridades japonesas e diretores da Fifa, CBF e Federação Inglesa.

ENTRAM CORINTHIANS E CHELSEA! Fábio Santos beija a taça no caminho para a fila.

Bandeira do fair-play, bandeira da Fifa, do Corinthians, do Chelsea e a música tema da Fifa. A hora chegou!

As equipes estão na boca do vestiário. As bandeiras começam a entrar no gramado de Yokohama.

A Fiel dá um show à parte! São mais de 30 mil corinthianos no Japão. Não dá pra descrever a saga da torcida. Impressionante.

A partir de agora vamos viver cada instante daquele dia. Vamos nos transportar para o dia 16/12/2012. O Brasil amanhecia, naquele domingo, com a TV ligada acompanhando a saga corinthiana.

O alvinegro era Tite +10. A equipe corinthiana era muito forte defensivamente e tinha uma obediência tática impressionante. Era a maior

Nem se podia comparar elenco, muito menos poder aquisitivo. Mas podia falar de equipe. O Chelsea passava por uma transformação e Rafa Benítez assumia o time de forma contestável.

O palco foi Yokohama, mesmo estádio que recebeu Brasil x Alemanha na Copa de 2002 e as vitórias de São Paulo e Inter também nos mundiais.

No lado do Chelsea: Cech (simplesmente o melhor goleiro do mundo na época), David Luiz (um dos melhores zagueiros do mundo), Hazard (ainda jovem, mas extremamente promissor) e Torres (artilheiro por onde passou).

As grandes estrelas do duelo: do lado corinthiano, Cássio (brilhou na Libertadores e passava enorme confiança na meta alvinegra), Paulinho (volante fundamental no esquema), Sheik (o herói na histórica conquista da Libertadores) e Tite (maior técnico da histórica do clube).

No histórico de confrontos, até esse dia 16/12, apenas um duelo: empate por 3 a 3, com sabor de vitória para o esquadrão brasileiro.

O Chelsea encarou um time mais forte. O Monterrey, do México, até tentou fazer frente, mas levou 3 a 1 e viu a equipe inglesa na final do Mundial.

No Mundial, o caminho de ambos foram diferentes. O time brasileiro enfrentou o egípcio Ah-Ahly, e venceu na bacia das almas por 1 a 0, gol de Paolo Guerrero ainda no primeiro tempo.

Já o Chelsea também fez uma campanha histórica. Conquistou a Champions League daquele ano de forma impressionante após eliminar o Barcelona e vencer o favorito Bayern de Munique nas penalidades, em plena Allianz Arena.

Relembrando: O Timão chegava no outro lado do mundo após conquistar o título inédito da Libertadores. O alvinegro ainda conquistou de forma invicta, quebrando um tabu de mais de 30 anos.

E você poderá reviver todo o drama, o sofrimento e a glória com o tempo real online revivendo aquele ano de 2012.

16 de Dezembro de 2012. No ano em que se pregava o fim do mundo, a humanidade foi pintada de preto e branco com o título mundial do Corinthians.

Hoje, uma forma diferente de transmissão. Em homenagem ao torcedor do Corinthians, a VAVEL Brasil transmite o minuto a minuto da partida que lhe rendeu o Bi Campeonato Mundial de Clubes.

