Após novela com Bahia, Corinthians confirma lateral Juninho Capixaba

Foto: Divulgação/Perfil Oficial do Corinthians

Após a contratação do atacante Júnior Dutra, ex-Avaí, o Corinthians continuou no mercado em busca de um lateral-esquerdo para substituir o ex-camisa 13, Guilherme Arana, que saiu para jogar no Sevilla.

O Bahia foi o clube que a diretoria corinthiana encontrou possibilidades de negociação e nomes como Renê Junior, Juninho Capixaba e Zé Rafael foram ventilados. O volante Renê Junior já realizou os exames médicos, treinou com o elenco e já foi confirmado como mais um reforço, assinando por três anos.

Já o lateral-esquerdo Juninho Capixaba acertou com o Corinthians, que pagará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões) ao Bahia. Além disso, o Timão também envolverá Douglas, goleiro que foi destaque pelo Avaí, e que vai em definitivo para o time da Boa Terra. O acordo quase chegou ao fim após declarações do jogador se despedindo da torcida do Bahia.

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Juninho Capixaba tem 20 anos, foi formado nas categorias de base do Bahia e é visto com muito potencial. O lateral-esquerdo fez a sua estreia como profissional no Bahia em 2015. Entretanto apenas nesta temporada que se firmou no time principal, realizando 24 jogos. Além disso, conquistou a Copa do Nordeste pelo tricolor baiano em 2017.

Antes da negociação com Juninho Capixaba, outros nomes estavam sendo cogitados para suprir a saída de Guilherme Arana que saiu para jogar no futebol espanhol. Júnior Tavares e Reinaldo, ambos do São Paulo, Zeca ex-Santos, Guilherme Siqueira que atualmente está sem clube e Marcelo Hermes, do Benfica, foram alguns atletas que sondados pela diretoria do Corinthians.