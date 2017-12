Após proposta irrecusável do futebol japonês, Corinthians acerta venda de Jô

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

O torcedor do Corinthians foi recebido com uma surpreendente notícia neste fim de sexta-feira (22): a venda do artilheiro da temporada, Jô, para o futebol japonês. Apesar do atleta ter manifestado desejo de continuar no clube, a proposta do Nagoya Grampus de 11 milhões de euros (R$ 43 milhões) foi considerada pelo Corinthians e staff do jogador como irrecusável. Ainda que o atleta precise passar nos exames médicos - que serão realizados no dia 26 - o negocio já é tratado como certo.

Jô foi revelado nas categorias de base do Corinthians, no antigo Terrão em Itaquera. Foi o jogador mais jovem a jogar uma partida no clube com apenas 16 anos, três meses e 26 dias. Em 2005, deixou o 'Galáctico Timão', após conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Doze anos depois voltou ao Corinthians, desacreditado pelo passado 'baladeiro' e uma carreira de altos e baixos. O jogador de 32 anos deu a volta por cima e comandou o Timão nos títulos do Campeonato Paulista e o Hepta Campeonato Brasileiro. Com direito a apelido de 'Rei dos Clássicos', o artilheiro do Corinthians no ano com 25 gols, anotou tentos em quase todos os jogos contra os principais rivais. E ainda escreveu história, se tornando o primeiro jogador do Corinthians a ser artilheiro do Brasileirão - dividindo o primeiro lugar com Henrique Dourado do Fluminense - com 18 gols.

O Corinthians contratou recentemente o centroavante Junior Dutra e tem negociação apalavrada com Santigo Tréllez do Vitória para compor o elenco, mas com a saída repentina de Jô, deve voltar ao mercado. O valor da negociação se torna o segundo maior da história do Corinthians, ficando atrás somente da venda do volante Paulinho ao Tottenham por € 18 milhões de Euros. Jô deixa o Corinthians após ter feito 179 jogos e marcado 43 gols contando as duas passagens.