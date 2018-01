Com reforços e retornos, Corinthians faz primeiro treino de 2018

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira (3) e com direito a reforços e retorno de jogadores emprestados a outras equipes na temporada passada, somando 35 jogadores presentes no CT Joaquim Grava.

Campeão do Brasileirão de 2017, o Timão voltou aos treinos sem alguns jogadores que foram de muita importância na temporada anterior, como o artilheiro Jô, Guilherme Arana e Pablo, que deram adeus ao elenco alvinegro.

Na lista de reforços, o Corinthians tem Júnior Dutra e Renê Júnior, que ainda não assinou com o clube, além do ex-jogador do Bahia, ainda são falados em possíveis reforço para a posição deixada por Arana, a possibilidade de contratação de Juninho Capixaba é grande.

Além da posição do lateral Guilherme Arana, a diretoria alvinegra corre para contratar substituto para o atacante Jô, que deixou o clube paulista seguindo para o japonês, Nagoya Grampus. Um nome muito cotado para a posição era o de Tréllez, atualmente no Vitória, mas o gerente Alessandro já descartou a chegada do jogador no elenco.

Além dos novatos do elenco, alguns atletas retornam de empréstimos e podem ser novamente relacionados para outros clubes, por haver a probabilidade de não fazerem parte do plano de jogo do técnico Fábio Carille, os atacantes Mendoza, Lucca, Bruno Paulo e Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Yago, o volante Jean, o lateral esquerdo Guilherme Romão e o goleiro Douglas.

Os atletas que marcaram presença na reapresentação fazem testes físicos e se preparam para a pré-temporada, que será iniciada na Flórida Cup, marcada para começar no dia 10, onde irá enfrentar o PSV Eindhoven, e no dia 13, entrará em campo contra o Glasgow Rangers.

Elenco do Corinthians para a temporada de 2018:

Goleiros: Cássio, Walter, Caique e Filipe;

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Romão e Moisés;

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pedro Henrique, Yago e Vilson;

Volantes: Fellipe Bastos, Gabriel, Jean, Mantuan, Maycon, Paulo Roberto, Renê Júnior e Warian;

Meias: Camacho, Danilo, Giovanni Augusto, Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Rodriguinho;

Atacantes: Carlinhos, Clayson, Júnior Dutra, Kazim, Lucca e Romero.