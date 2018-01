Campeões em 2017, Cássio, Fagner e Camacho têm contratos renovados pelo Corinthians

Google Plus

Atuações de Fagner e Cássio no Corinthians em 2017 renderam convocações para a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Buscando manter a base do heptacampeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians tratou de agir rápido após a despedida de Jô para o futebol japonês. Nesta sexta-feira (5), a diretoria alvinegra confirmou a renovação de três jogadores da campanha de 2017.

Gerenciados pelo empresário Carlos Leite, o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o volante Camacho estenderam seus vínculos com o Corinthians até dezembro de 2021.

Os três atletas foram de suma importância para o título Brasileiro de 2017, e devido às boas atuações, o lateral-direito Fagner, e o goleiro Cássio foram relacionados para defenderem a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, embora não tenham tido muitas oportunidades com a camisa verde e amarela.

Camacho, por sua vez, começou 2017 passando por um drama familiar após a morte de seu pai em um acidente causado por um elevador. O volante, no entanto, se recuperou e ganhou espaço no time na reta final da temporada no lugar de Maycon.