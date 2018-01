Fábio Carille indica time que deve atuar na Florida Cup

Foto: (Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Nesta sexta-feira, em treinamento no CT Joaquim Grava, Fábio Carille, indicou o time que deve enfrentar o PSV-HOL nos Estados Unidos, dia 10. Apesar de já contar com Junior Dutra - atacante que veio do Avaí - Kazim é quem deve iniciar o ano como titular na vaga de Jô, negociado com o futebol japonês. Outra novidade é a entrada de Guilherme Romão, na lateral-esquerda. Pedro Henrique deve herdar a posição deixada por Pablo. O Corinthians viaja domingo (07) para a Florida onde participará do torneio de pré temporada.

Carille utilizou Romão na lateral-esquerda durante o treinamento tático - o técnico não tem Juninho Capixaba a disposição. Atacante contratado no fim da temporada passada Junior Dutra, treinou, mas Kazim foi titular durante os trabalhos. Pedro Henrique, como já era previsto, assume a vaga do ex-zagueiro do Corinthians, Pablo. O zagueiro do Fluminense, Henrique, tem um acordo verbal, mas ainda estuda a rescisão com clube carioca.

Time que deve iniciar a preparação para a temporada: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Gabriel, Jadson (ou Camacho), Rodriguinho, Romero, Clayson; Kazim.

​​Renê Junior também foi um dos novos contratados que foi a campo nesta tarde, mas participou apenas entre os reservas.