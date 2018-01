Juninho Capixaba celebra acerto com Corinthians: "Maior do Brasil"

Foto: Divulgação/TV Corinthians

O Corinthians enfim pode chamar o lateral-esquerdo Juninho Capixaba de seu. Na tarde desta terça-feira (09), durante a pré-temporada da equipe em solo americano, o Timão oficializou a contratação do atleta de 20 anos de idade. As imagens foram divulgadas pela TV Corinthians.

A duração do contrato de Juninho junto ao clube será de quatro anos, portanto, válido até o fim de 2021.

Para o canal corinthiano, o jogador fez um breve discurso festejando a sua nova fase profissional, e pelo menos nas palavras o lateral já mostrou intimidade com a torcida alvinegra.

"Olá, rapaziada. É um prazer, é um sonho que estou realizando vestir esta camisa, este manto sagrado. O maior do Brasil. Isso se não estiver entre os maiores do mundo. Vai Corinthians", declarou.

O lateral-esquerdo foi adquirido junto ao Bahia para suprir a ausência do então titular da posição Guilherme Arana, negociado com o Sevilla da Espanha. O acerto com o clube baiano envolveu a quantia de R$ 6 milhões mais o goleiro Douglas em caráter definitivo.

Juninho é o terceiro reforço oficial para a atual temporada. Antes dele o Timão já havia anunciado o atacante Junior Dutra, e o volante Renê Júnior. Ainda há expectativa nos corredores do Parque São Jorge do acerto com o atacante Henrique Dourado, e com zagueiro Henrique, ambos atletas do Fluminense.

A estreia do atleta pode ser já na próxima quarta-feira (10), quando o Timão encara o PSV Eindhoven, em jogo válido pelo primeiro duelo da equipe na Flórida Cup.

Juninho terá a concorrência de Moisés e Guilherme Romão, mas ainda pode ver outro jogador chegar ao Timão. Danilo Avelar, atualmente no Amiens, é nome ventilado e que logo pode desembarcar no Brasil.