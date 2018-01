Em sua primeira partida do ano, Corinthians estreia na Florida Cup contra PSV Eindhoven

Depois de ser heptacampeão brasileiro no último ano, a equipe do Corinthians volta das férias e voa direto para os Estados Unidos, na Flórida, onde enfrenta o PSV Eindhoven nesta quarta-feira (10), pelo tradicional campeonato de pré-temporada, a Florida Cup.

A equipe de Fábio Carille já se encontra em solo americano desde a última manhã de segunda-feira e já realizou treinamentos juntamente com a equipe do Fluminense, a agremiação carioca que também fará parte do torneio.

À procura de uma melhor forma física

Embora o torneio de pré-temporada em um outro país sirva para disseminar a marca do clube no exterior, o jogo desta quarta também é de suma importância para que o elenco ganhe o condicionamento físico adequado para suportar o calendário brasileiro.

Visando encontrar um ritmo condizente, os jogos irão acontecer com equipes europeias que já se encontram na metade da temporada e com um certo ritmo e entrosamento. Tal vantagem na parte física certamente será o que diferenciará o confronto, visto que os jogadores o alvinegro paulista só estão iniciando mais um ano.

Contudo, o campeonato que aquece os motores para o resto do ano poucas vezes diz como será o restante do campeonato. Em 2016, o Corinthians chegou à final e empatou em 0 a 0 contra o São Paulo, que acabou vencendo por 4 a 3 nas penalidades.

Contudo, o retrospecto contra time europeus se mostra positivo na competição de pré-temporada. Em 2015, o Corinthians comandado por Tite, perdeu para o Colônia (ALE) e venceu o Bayer Leverkussen (ALE) por 2 a 1, naquela edição, Paolo Guerrero foi coroado como o melhor jogador do torneio, embora a equipe do Parque São Jorge tenha ficado em terceiro lugar. No ano seguinte, os ucranianos do Shakhtar Donetsk foram as vítimas, e saíram derrotados por 3 a 2.

Para a partida de hoje, Fábio Carille deve vir com força máxima e ainda testar a novidade na lateral-esquerda, tendo Juninho Capixaba na equipe titular, assim como Kazin, que pouco atuou no ano passado, visto que Jô vivia boa fase no ataque.

Rival embalado

Mesmo em meio de temporada, a equipe do PSV Eindhoven, que lidera a Eredivisie, tradicional campeonato da Holanda, com cinco pontos à frente do rival Ajax, paralisou as suas atividades no Velho Continente, para marcar presença no sol da Flórida.

Comandados pelo ex-jogador Phillip Cocu, os holandeses acumulam 15 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, a equipe de Cucu tem a característica de abusar da posse de bola em seus jogos, sendo a maior média dentre os que disputam o campeonato em seu país, com 60% por jogo.

(Foto: VI-Images/Getty Images Sport)

Para completar a campanha, que fora convertida com os dados citados acima, os boeren tem o artilheiro da competição, o mexicano Hirving Lozano, de apenas 22 anos. O latino, tem cerca de 11 gols em 18 jogos com a camisa do time holandês, que marcou ao todo 49 gols nesta temporada.