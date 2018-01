Jogo Corinthians x PSV AO VIVO hoje na Florida Cup 2018

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o atual campeão brasileiro, o Corinthians, contra o líder do campeonato Holandês, o PSV, pela primeira rodada da Florida Cup 2018. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Vale lembrar que a equipe paulista ainda negocia com o Fluminense para ter Henrique Dourado nessa temporada, mas até o momento nenhum acerto aconteceu entre os clubes.

Já para o segundo tempo, o clube deverá entrar com os seguintes atletas: Caíque França, Léo Príncipe, Léo Santos, Warian e Guilherme Romão; Camacho; Marquinhos Gabriel, Fellipe Bastos, Giovani Augusto e Júnior Dutra; Danilo.

O Corinthians deverá contar com a seguinte escalação na estréia do torneio norte-americano: ássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

Para completar a campanha, que fora convertida com os dados citados acima, os boeren tem o artilheiro da competição, o mexicano Hirving Lozano, de apenas 22 anos. O latino, tem cerca de 11 gols em 18 jogos com a camisa do time holandês, que marcou ao todo 49 gols nesta temporada.

Comandados pelo ex-jogador Phillip Cocu, os holandeses acumulam 15 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, a equipe de Cucu tem a característica de abusar da posse de bola em seus jogos, sendo a maior média dentre os que disputam o campeonato em seu país, com 60% por jogo.

Mesmo em meio de temporada, a equipe do PSV Eindhoven, que lidera a Eredivisie, tradicional campeonato da Holanda, com cinco pontos à frente do rival Ajax, paralisou as suas atividades no Velho Continente, para marcar presença no sol da Flórida.

Para a partida de hoje, Fábio Carille deve vir com força máxima e ainda testar a novidade na lateral-esquerda, tendo Juninho Capixaba na equipe titular, assim como Kazin, que pouco atuou no ano passado, visto que Jô vivia boa fase no ataque.

No ano seguinte, os ucranianos do Shakhtar Donetsk foram as vítimas, e saíram derrotados por 3 a 2.

Contudo, o retrospecto contra time europeus se mostra positivo na competição de pré-temporada. Em 2015, o Corinthians comandado por Tite, perdeu para o Colônia (ALE) e venceu o Bayer Leverkussen(ALE) por 2 a 1, naquela edição, Paolo Guerrero foi coroado como o melhor jogador do torneio, embora a equipe do Parque São Jorge tenha ficado em terceiro lugar.

Corinthians x PSV ao vivo

Contudo, o campeonato que aquece os motores para o resto do ano poucas vezes diz como será o restante do campeonato. Em 2016, o Corinthians chegou à final e empatou em 0 a 0 contra o São Paulo, que acabou vencendo por 4 a 3 nas penalidades.

Visando encontrar um ritmo condizente, os jogos irão acontecer com equipes europeias que já se encontram na metade da temporada e com um certo ritmo e entrosamento. Tal vantagem na parte física certamente será o que diferenciará o confronto, visto que os jogadores o alvinegro paulista só estão iniciando mais um ano.

Embora o torneio de pré-temporada em um outro país sirva para disseminar a marca do clube no exterior, o jogo desta quarta também é de suma importância para que o elenco ganhe o condicionamento físico adequado para suportar o calendário brasileiro

A equipe de Fábio Carille já se encontra em solo americano desde a última manhã de segunda-feira e já realizou treinamentos juntamente com a equipe do Fluminense, a agremiação carioca que também fará parte do torneio.

Depois de ser heptacampeão brasileiro no último ano, a equipe do Corinthians volta das férias e voa direto para os Estados Unidos, na Flórida, onde enfrenta o PSV Eindhoven nesta quarta-feira (10), pelo tradicional campeonato de pré-temporada, a Florida Cup.