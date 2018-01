Por hegemonia da Copa SP, Corinthians enfrenta Sport pela segunda fase

Google Plus

Foto: Divulgação/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, às 17h15, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, Corinthians e Sport se enfrentam pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes conseguiram avançar tranquilamente em seus grupos na etapa inicial do maior campeonato de base do país.

Favorito do Grupo 17 na Copinha, o Corinthians terminou a primeira fase da competição invicto, ao lado da Ferroviária, onde ambos somaram sete pontos. Com um aproveitamento de 77.8 %, o Timão conseguiu duas vitórias e um empate. Destaque para a goleada sobre a equipe do Pinheiro-MA por 5 a 0.

Por outro lado, o Sport ficou na 2ª colocação do Grupo 18, com seis pontos somados. Em vista disso, o rubro-negro teve um aproveitamento de 66.7 %, com duas vitórias e uma derrota. Na última partida da primeira fase, o Leão foi derrotado para o São Carlos por 1 a 0.

Campeão na edição anterior, Timão quer manter tradição e avançar

Um dos destaques do Corinthians, incrivelmente, é reserva da equipe. Trata-se do meia-atacante Ramonzinho, que já possui três gols na Copa São Paulo. Em ascensão, o camisa 7 rapidamente caiu nos braços da Fiel e está desfrutando o bom momento.

"É sem explicação uma torcida dessa em um campeonato da base, e na hora do gol eu não soube nem o que fazer. Veio a emoção, e eu me arrepiei da cabeça aos pés. É muito gratificante ter uma torcida dessa apoiando a gente em qualquer situação", salientou.

Contra o Leão, o técnico Coelho definiu os prováveis atletas que irão iniciar o confronto. Desta forma, o Timão está escalado com: Diego; Samuel, João, Ronald e Carlos; Lucas Minele, Renan Areias, Fabricio Oya e Rafael Bilu; Nathan e Vitinho

Acreditando na vitória, Sport busca surpreender o Corinthians

O técnico Júnior Câmara ressaltou que o Sport não poderá cometer os mesmos erros contra o Corinthians. ''Agora iremos enfrentar o Corinthians, em uma reedição da final da Copa do Brasil. Nós vamos ter a oportunidade de se recuperar. Eles têm uma grande equipe, mas nós também temos um grande time. Será um jogo aberto. Nos outros jogos as equipes jogavam muito confortáveis, só no nosso erro. Agora pegamos um clube grande e os espaços irão aparecer sem muitas dificuldades'', frisou.

Para o duelo decisivo, o Leão entrará em campo com: Everton; Arthur, Alê Santos e Chico; Elias, João Erick, Brendo e Pedro Vitor; Eldder, Mikael e Alison.