Corinthians x Ferroviária - Copa SP de Futebol Júnior 2018 - Ao Vivo

Corinthians não tem encantado na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas já tem um talismã: o meia Ramonzinho. Nesta quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a equipe perdia para a Ferroviária até os acréscimos do segundo tempo, quando o baixinho da camisa 7 marcou o gol de empate por 1 a 1, resultado que assegurou ao Timãozinho a liderança do grupo 17.

A posição faz com que a equipe se mantenha em Araraquara na fase de mata-mata. Foi sofrido, mas o Alvinegro manteve a invencibilidade na Copinha que dura desde 2014 e chega à próxima fase tendo sofrido apenas um gol. Já Ramonzinho se destaca, pois já havia marcado duas vezes na vitória de 5 a 0 sobre o Pinheiro-MA no último domingo. Na próxima fase, o Timãozinho encara o São Carlos, em Araraquara.

O resultado pode ter sido positivo, mas a atuação, nem tanto. O Corinthians teve sérios problemas de criação do começo ao fim da partida. A participação dos jogadores de frente foi praticamente nula, bem marcados por um sistema organizado da Ferroviária. Nem mesmo Fabrício Oya, camisa 10 e apontado como joia do time, foi capaz de dar criatividade à equipe de Dyego Coelho.

Com a proposta clara de primeiro impedir o adversário de jogar, a Ferroviária teve êxito e ganhou os espaços decisivos. Passou o jogo inteiro levando perigo em contra-ataques. O gol dos donos da casa saíu no primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio. O Corinthians não conseguiu afastar a bola, que sobrou para o zagueiro Maycon encostar para o gol, aos 16 minutos. O tento complicou ainda mais a situação do Timãozinho, que precisou sair mais para o jogo.

Mas a iniciativa de nada adiantava. Sem ter quem desse criatividade às jogadas do início ao ponto de conclusão, o Timãozinho esbarrava fácil na defesa e sofria com os contragolpes. A Ferroviária esteve mais perto do segundo gol. Cleison chegou a isolar uma dentro da área, após rebote do goleiro Diego, que sofreu o primeiro gol na competição.

Destaque negativo também para o trio de ataque formado por Rafael Bilu, Vitinho e Nathan, que novamente não conseguiu fazer força no Corinthians. O homem da referência, Nathan foi novamente substituído por William e corre risco de perder a posição, considerando sua fraca performance na primeira fase. Só na parte final do jogo Bilu e William conseguiram exigir duas boas defesas do goleiro Vitor Dias. Aí entrou Ramonzinho.

Na primeira tentativa de fora, o meia jogou pela linha de fundo, aos 30 minutos. Mas aos 47 não teve jeito: ele acertou belo chute no canto, salvou o Timãozinho e marcou seu terceiro gol na competição.