Jogo Corinthians x Avaí AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior 2018

No alvinegro, o camisa 10, Fabrício Oya é quem deve incomodar e ser observado na partida. Principal jogador que faz a liação meio de campo/ataque, é quem terá a responsabilidade de criar chances claras, por ter a velocidade e a visão de jogo como seus pontos mais fortes.

Já o Corinthians, também deve repetir a equipe do jogo contra a Ferroviária em um 4-1-2-3, com: Diego; Samuel, João, Ronald e Carlos; Lucas Minele, Renan Areias, Fabricio Oya e Rafael Bilu; Nathan e Vitinho.

Destaque para o goleiro Léo Lopes, que vem passando segurança na parte defensiva, executando boas defesas e sendo decisivo nos momentos de maior dificuldade do Leão.

O Leão da Ilha, vem para o jogo em um 4-3-3 com: Léo Lopes; Didi; Michel; João Victor; Ramon; Marcinho; Wesley; Magno; Santarem; Caio e Alisson.

Enquanto isso, o Avaí vem se mostrando uma equipe que pode incomodar o Corinthians. A equipe de Floripa tem uma defesa bastante sólida o que pode dificultar para o Timão, já que carece de criatividade nas jogadas ofensivas.

Por sua vez, o Corinthians, que é o atual campeão da copa, também enfrentou dificuldades nas primeiras fases, inclusive contra o Sport Recife, no qual acabou vencendo somente nos pênaltis, depois de um jogo difícil e irregular, assim como toda a campanha do Corinthians até aqui. Apesar de suas vitórias, a equipe não se mostra tão segura quanto em anos anteriores.

É o time da raça...



CLASSIFICADO!



Leão Sub-20 vence o @RedBullFutebol nos pênaltis e se classifica para as oitavas da Copinha.



ÚNICO REPRESENTANTE DE SANTA CATARINA.



Respeita que aqui é Avaí!#BaseAvaiana pic.twitter.com/Qy1EjbJ7CJ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 14 de janeiro de 2018

Em sua conta oficial no Twitter, o Avaí postou a comemoração dos jogadores para uma das fases mais decisivas da competição.

A equipe do Avaí, original de Florianópolis, é a única catarinense que restou no torneio. Com um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas foi decidida nos pênaltis, contando com a defesa do goleiro Léo Lopes, decisivo, que deu a vaga para o Leão.

Depois de bater a Ferroviária no último domingo (14), o Corinthians, maior campeão do torneio juvenil com dez títulos, já conhecia o seu adversário, visto que o Avaí tinha vencido o Red Bull nas penalidades e só aguardava para saber quem seria o oponente nas oitavas.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o jogo entre Corinthians e Avaí. O confronto é válido pela fase de oitavas de final, da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O duelo está programado para começar às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (16), em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa.