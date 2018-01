Apresentado, Mateus Vital vibra em chegada e enaltece Fiel Torcida

Foto: Divulgação/Corinthians

Matheus Vital, 19 anos, foi finalmente apresentado no final da tarde desta quinta-feira (18). Contratado do Vasco da Gama, o atleta acertou contrato com o Corinthians por quatro temporadas. Em sua primeira coletiva com as cores do Corinthians, Mateus comemorou o acerto com a equipe de Fábio Carille, prospectou o seu futuro e sinalizou aonde prefere atuar.

O meia, que atuava no Vasco centralizado, inclusive obrigando o meia Nenê atuar aberto pelos lados do campo, respondeu uma das perguntas aonde prefere estar na formação 4-1-4-1, e revelou conversa com o técnico Fábio Carille.

"Os primeiros contatos foram ótimos. Fui bem recepcionado pelo grupo. É fora do normal o carinho que tiveram por mim. Nessa formação que o Corinthians está jogando, acho que consigo jogar nas quatro posições do meio do 4-1-4-1", afirmou.

Atuando pela primeira vez em São Paulo, o meia também mostrou que tem conhecimento sobre a força da Fiel Torcida, e enalteceu os adeptos corinthianos. "Eu já acompanhava o carinho da torcida, esse bando de loucos. Ontem no jogo (contra a Ponte Preta), quando tomou o gol, a torcida apoiou. Lotaram meu Instagram de comentários. Quando saí do Vasco tinha 90 mil, agora tenho 106 mil", disse.

Muito elogiado pelo técnico Fábio Carille, o atleta ainda falou que sabia do interesse por parte do Corinthians desde o ano passado, inclusive com a indicação do treinador corinthiano. "O momento que descobri foi ano passado, já sabia do interesse no ano passado que o Carille tinha gostado das minhas atuações. Futebol tem disso, é tudo muito rápido, espero me adaptar rápido", revelou.

Por fim, questionado sobre qual nome utilizaria como atleta alvinegro - Mateus Pet, em referência a Petkovic, ou Mateus Vital, seu sobrenome - o meia revelou que irá homenagear a sua mãe, falecida em 2007.

"Acho que agora vou deixar Mateus Vital, para honrar o nome da minha mãe que hoje está no céu. Como subi para o profissional com esse nome, o pessoal estava comparando muito. Tomei a decisão com a família, até para homenagear minha mãe, ficou melhor. Sou o Mateus, o Pet é o Pet. Mas qualquer nome que levar na camisa quero mostrar meu melhor, meu futebol", completou.

Regularizado, o jogador poderá fazer a sua estreia no próximo domingo (21), contra o São Caetano, no Pacaembu. A tendência é que o técnico Fábio Carille relacione o garoto entre os reservas do time.