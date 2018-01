Jogo São Caetano x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Paulista 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece no estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, com capacidade para 37 mil torcedores

Já a equipe do São Caetano deve vir em um 4-3-3 com: Helton Leite, Pedro Costa, Domingues, Sandoval, Esley, Bruno Recife, Régis, Vinícius Kiss, Rafael Costa e Niltinho.

Portanto a equipe que deve ir à campo neste domingo será: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Camacho, Jadson, Romero, Clayson e Kazim.

Camacho também deve ser a novidade no lugar de Rodriguinho, visto que Carille pensa em mudar o esquema tático para 4-2-3-1 ao invés de 4-1-4-1.

Com exceção de Guilherme Romão, que fora expulso no jogo contra a Ponte Preta, o técnico Fábio Carille deve manter a mesma equipe contando com a estreia de Juninho Capixaba, que teve a sua documentação regularizada e deve estrear em uma partida oficial deste domingo.

Já no segundo turno, Niltinho havia se transferido para o Atlético Goianiense, clube que venceu o alvinegro e Itaquera.

Além do favoritismo que a equipe do São Caetano carrega no histórico no Pacaembu, agora no Azulão, o atacante Niltinho, que antes compunha o elenco da Chapecoense carrega a superstição de não ter perdido para o Corinthians, visto que no Brasileirão do ano passado, o Timão empatou em 1 a 1 contra o time de Chapecó.

Enquanto Emerson fez treino na academia, Vital já foi integrado ao elenco e treinou normalmente nesta semana.

Enquanto o Corinthians, além de treinamento, viveu uma semana de apresentações dos novos reforços. Emerson Sheik e Mateus Vital foram integrados ao elenco e devem marcar presença no banco de reservas para a partida deste domingo.

Nesta semana, a equipe da grande São Paulo realizou treinamentos em seu centro de treinamento, visando o confronto desta noite dominical.

Em 13 jogos que ocorreram no estádio municipal, o São Caetano venceu seis jogos, empatou três vezes e o Timão venceu os outros quatro encontros.

Agora, ambas as equipes buscam uma virada, já que começaram o campeonato com o pé errado, o Azulão conta com retrospecto positivo no Pacaembu.

Na partida de estreia, as duas equipes saíram derrotadas. Enquanto o São Caetano perdeu por 3 a 1 para o Ituano, o Corinthians perdeu no clássico contra a Ponte Preta por 1 a 0.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o jogo entre São Caetano e Corinthians. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2018. O duelo está programado para começar às 19h30 (de Brasília) deste domingo (21), no estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.