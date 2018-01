Ainda sem vitórias no Paulistão, São Caetano e Corinthians se enfrentam no domingo

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2018, EM SÃO PAULO, NO PACAEMBU, ÀS 19H30.

Neste domingo (21) o time do São Caetano receberá o Corinthians, às 19h30, no Pacaembu, palco da última partida do Timão, que saiu derrotado para a Ponte Preta já na estreia do campeonato. O time do interior será o mandante, e também estreou com derrota no Paulistão, para o Ituano por 3 a 1, em Itu.

Após quatro temporadas sem confronto entre os times, o reencontro acontecerá e com apenas dois jogadores do elenco do Timão, ainda estão no clube, que são Danilo e o atacante Emerson Sheik, que acaba de retornar ao clube da capital.

O último confronto entre os clubes foi em 2013, e o resultado final foi um empate, com gols de Guerrero e Paulinho para o Corinthians, e pelo Azulão, Rivaldo e Danielzinho marcaram.

Uma derrota no campeonato e já é caso de "tudo ou nada" para o São Caetano

O time comandado por Luiz Carlos Martins chega na capital apostando no “tudo ou nada” contra o atual campeão do campeonato, o Corinthians, pois precisa dos três pontos se quiser se classificar para a próxima fase, pois se encontra na terceira posição na tabela do grupo B.

Mesmo ainda no início do torneio, o São Caetano vai com tudo para o confronto, ainda mais após ver o futuro adversário perder da Ponte Preta na primeira partida do torneio e estar tentando “se encontrar” no atual elenco.

“O campeonato é muito curto, por isso precisamos pontuar de qualquer forma. Infelizmente contra o Ituano não conseguimos, mas agora contra o Corinthians tudo pode acontecer, e vamos fazer de tudo para conseguir vencer”, declarou o atacante Carlão em entrevista coletiva.

Com prováveis mudanças, o Corinthians voltará ao Pacaembu após derrota

Ainda lidando com a falta de preparo físico de alguns atletas, o treinador Fábio Carille já esboça em treinos o provável time que entrará em campo no domingo (21), com apenas uma mudança, sendo ela o recém-chegado Juninho Capixaba, no lugar do jovem Guilherme Romão, que acabou sendo expulso em sua partida de estreia pelo time profissional do Corinthians.

Além de Juninho, outro atleta que poderá fazer sua estreia pelo Corinthians já na próxima partida é o meia Mateus Vital, ex-jogador do Vasco, que assinou com o Corinthians na última semana, e já está inscrito no campeonato.