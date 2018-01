Atuação segura e reforços decidindo: notas do Corinthians em goleada contra São Caetano

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Tranquilo e sem sustos. Foi assim que o Corinthians construiu sua primeira vitória em jogos oficiais na temporada, ao golear o São Caetano pela segunda rodada do Paulistão. O Timão teve uma equipe bem próxima daquilo que pode ser o ideal na cabeça de Fábio Carille e viu seus novos nomes irem bem na partida.

Nos setores, o alvinegro novamente teve um desenho tático bem definido e variação de intensidade, mas sempre de olho no quanto o começo de ano pesa na velocidade. Os meias apareceram no ataque, mas somente quando o turco Kazim saiu que as coisas andaram: Junior Dutra guardou um e participou dos outros dois gols na vitória por 4 a 0. Confira abaixo as notas dos jogadores.

Cássio: Seguro quando exigido. Gramado molhado, bola lisa e o São Caetano abusando dos chutes de fora, mas o goleiro teve tranquilidade debaixo das traves. Nota 6

Fagner: Menos participativo no ataque, mas sempre com qualidade no desafogo defensivo e seguro na marcação. Nota 5.5

Balbuena: Pouco trabalhou, mas atento na cobertura e na saída de jogo. Ótima forma. Nota 5.5

Pedro Henrique: Não chamou tanta atenção pelos erros, tendo uma atuação mais tranquila. Teve ajuda do setor esquerdo na marcação. Nota 5.

Juninho Capixaba: Em sua estreia oficial, diante da Fiel, mostrou qualidade no ataque, armou bons lances ofensivos e fechou bem na defesa. Um dos melhores em campo. Nota 6.5

Gabriel: Começou desatento na marcação até tomar o amarelo, mas logo se encontrou e dominou o setor defensivo. Ainda precisa melhorar o controle de bola. Nota 5.5

(Camacho: Entrou na vaga de Gabriel, pouco teve trabalho na defesa e ainda deu passe para o gol de Romero. Nota 5)

Romero: Intenso, como sempre, mas agora com maior presença ofensiva. Após saída de Kazim, ocupou mais a faixa central e ainda fechou o placar. Nota 6

Rodriguinho: Começou bem, ligado e aparecendo no ataque. No entanto, ainda parece abaixo do padrão físico e caiu muito no segundo tempo. Ainda assim, fez jogo regular. Nota 5.5

(Maycon: Pouco tempo em campo. Sem nota)

Jadson: Partida para lavar a alma. Mais recuado para trabalhar a saída de jogo, ditou o ritmo e ainda foi premiado com dois gols, um em tapa bonito de fora da área, e o outro contando com ajuda do goleiro do São Caetano, após tentativa de passe para Junior Dutra. Nota 6.5

Clayson: Intenso o tempo todo, participou dos momentos defensivos e ofensivos, sempre buscando profundidade e lances individuais. Fez boa dupla com Capixaba. Nota 6

Kazim: Brigou, lutou, tentou, mas.... Muito centralizado, travava ataque corinthiano. Ainda assim, conseguiu assistir Jadson no primeiro gol, após pivô fora da área. Será difícil se manter como titular. Nota 5

(Junior Dutra: Mudou o jogo. Entrou ainda com placar mínimo e marcou seu primeiro gol no primeiro toque na bola. Deu mais dinâmica, ritmo e movimentação no ataque, tanto que ainda participou dos outros dois gols, perdeu um sozinho contra o goleiro e ainda quase guardou um de letra. Nota 7

Fábio Carille: Contanto com seu provável lateral-esquerdo titular, viu sua equipe manter o padrão tático, mas com Jadson mais recuado. Foi bem na mudança ofensiva e aos poucos vai dando ritmo ao Corinthians tanto na 4-2-3-1 quanto na 4-1-4-1. Nota 6.5