Balbuena comenta novela sobre renovação com Corinthians: "Não tem nenhum inconveniente"

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), no Pacaembu, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro saiu atrás no placar com o gol de Léo Castro ainda no início da partida, mas conseguiu o empate com Balbuena, e a virada com Clayson, quase no fim da partida.

O autor do gol de empate, Balbuena, falou na zona mista que a maior meta para o time é conseguir títulos, sendo com gols seus ou não, e ainda disse que seu gol foi mais bonito que o de Clayson, em tom de brincadeira.

“A meta é conseguir mais títulos, o importante mesmo é isso, e hoje consegui ajudar com um gol e vencemos. Acho que o meu gol foi o mais bonito porque foi o do empate, vou tirar essa do baixinho”, comentou o zagueiro.

Um dos nomes mais pedidos pela torcida para que o clube renove com rapidez é o de Balbuena, e o atleta contou que a demora para acontecer é apenas devido ao aguardo pela presença do empresário para que oficialize tudo, mas ainda sem data exata para acontecer.

“Meu empresário resolveu coisas mais urgentes de outros jogadores que ele também representa, e é só por isso que ainda não chegou, mas eles estão se falando e não tem nenhum inconveniente em relação a isso, só estamos esperando ele chegar pra ver isso tudo certinho”, explicou o paraguaio.

O meia Marquinhos Gabriel fez sua primeira partida como titular em 2018 pelo Corinthians e foi elogiado por muitos pela atuação, e comentou após o fim da partida que trabalha para evoluir e continuar como titular.

“Para um primeiro jogo como titular está bom, mas sempre tenho que estar trabalhando pra melhorar e estar preparado pra quando surgirem oportunidades assim. Todos sabemos o que podemos melhorar e as oportunidades vão aparecer pra todos”, afirmou o meia corintiano.

Estreando pelo Corinthians, o jovem Mateus Vital, vindo do Vasco, disse que irá jogar em qual posição o técnico Carille o preferir, pois no antigo clube fazia as 4 funções possíveis.

“Foi bom pelo resultado, mas tenho certeza que vou me soltando mais no decorrer da temporada, teve ansiedade, o que é normal, tenho muito o que conhecer e aprender ainda com o Carille e todo o grupo”, destacou o recém-chegado do Corinthians.

Como novato do time, Vital já passou por trotes de apresentação ao elenco e declarou que já tem amizades dentro do clube, com jogadores que, assim como ele, são muito jovens e xodós da torcida.

“Eu consigo jogar nas quatro posições pois no Vasco já fazia, então eu tenho certeza que consigo. Os primeiros contatos estão sendo excelentes, é normal que tenha uma amizade maior com uns e outros, e comigo foi o Pedrinho, pela idade”, comentou Vital.

Fagner é o dono da assistência que fez com que seu parceiro de zaga empatasse o jogo, e com a partida já ganha, o time já está focado para a próxima partida, que será o primeiro clássico do ano, contra o São Paulo, e o lateral descartou o favoritismo do Timão.

“O futebol, independente da equipe, a gente sabe que não existe favoritismo, vai ser um jogo difícil e as duas equipes vêm de uma curta pré-temporada, então vamos procurar descansar o máximo que der nesses dois dias até o jogo e podermos dar o máximo possível e fazer um grande jogo”, pontuou o capitão do Corinthians na partida.