Time misto corresponde e Corinthians vence segunda seguida: confira notas

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A segunda vitória seguida do Corinthians na temporada 2018 veio com um gosto diferente. Além de conseguir a virada sofrida para cima da bem montada equipe da Ferroviária, o alvinegro rodar o elenco, poupar alguns titulares e observar os considerados reservas.

Escalado com força máxima na defesa e um ataque formado por jogadores vindo do banco, o Corinthians pressionou o tempo todo e conseguiu a virada já nos instantes finais de partida. O técnico Fábio Carille ainda promoveu a estreia de Matheus Vital, que permaneceu em campo os 90 minutos, mesmo com claros sinais de desentrosamento.

Confia abaixo as notas dos jogadores corinthianos:

Cássio: Sem maiores trabalhos durante o jogo, mas com a mão sem força necessária para evitar o gol rival. Nota 5.5

Fágner: Novamente muito bem. Sempre com qualidade para saída de jogo, presente e perigoso no ataque, foi premiado com passe no gol de empate. Chegou atrasado na cobertura do gol. Nota 6

Balbuena: Olhou para a bola e não viu o atacante surgir entre a defesa para abrir o placar, mas manteve nível defensivo, qualidade na saída de jogo e ainda foi mortal no ataque, colocando uma bola na trave e outra na rede. Nota 6

Pedro Henrique: Deu enorme susto ao falhar de forma bisonha em gol anulado da Ferroviária. No mais, sem grandes trabalhos. Nota 5.5

Juninho Capixaba: Outro bom jogo no geral. Consistente na defesa, ousado e sempre buscando o fundo quando desceu ao ataque. Bom começo de carreira no Timão. Nota 6

Gabriel: Manteve bom nível de marcação e proteção à frente da zaga, mas ainda com lentidão na saída de jogo. Saiu por opção de Carille. Nota 5.5

(Jadson: Distribuiu bons passes, deu qualidade no meio-campo, dando profundidade na distribuição e cadenciando o jogo no pouco tempo em campo. Nota 5.5)

Marquinhos Gabriel: Intenso, foi muito bem em lances individuais para quebrar a marcação e chegou com facilidade ao fundo. Ainda precisa de mais doação na defesa, mas começa a mostrar sinais de recompor pelo setor direito. Nota 6

(Romero: Entrou para ajudar Fagner e recuperar o fôlego pela lateral direita. Poucas ações em campo. Sem nota)

Maycon: Mais presente no ataque, pisou mais na área, se mostrou mais intenso e distribuiu bem a bola. Ainda meteu uma bola na trave. Nota 6

Matheus Vital: Estreante, começou perdido e precisou de ajustes de Carille. Ficou mais preso como segundo homem de meio-campo e distribuiu bem na saída de jogo. Vai ser bem útil. Nota 5.5

Lucca: Outra chance desperdiçada. Correu, lutou, brigou, mas foi pouco incisivo e pouco ajudou Capixaba na defesa. Nota 4

(Clayson: Entrou e mudou o jogo. Dinâmico, intenso e com personalidade, aliou velocidade e objetividade para criar várias chances de gols e ser premiado com o gol da vitória. Nota 6.5)

Junior Dutra: Mais dinâmico que Kazim, jogou centralizado, mas soube cair pelos lados, buscar jogo e ainda ajudar na pressão ofensiva. Parece ganhar vaga entre os titulares para o clássico contra o São Paulo. Nota 6.

Fábio Carille: Foi bem ao escalar o time misto e dar rodagens aos jogadores. Soube reestruturar o time em meio ao ferrolho da equipe do interior e mexeu bem na segunda etapa, sendo fundamental na construção do placar. Nota 6.5