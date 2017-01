Coritiba confirma especulações e oficiliza proposta por Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho pode retornar ao futebol brasileiro para defender o Coxa (Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images)

Em nota oficial, o Coritiba confirmou, na tarde desta terça-feira (24), que fez uma proposta para contratar o meia Ronaldinho Gaúcho, de 36 anos. Segundo o comunicado, o jogador, que atualmente está sem clube, irá dar resposta à diretoria do Coxa no início de fevereiro.

Confira, na íntegra, a nota do Coritiba:

"O Coritiba Foot Ball Club informa que o diretor de futebol Alex Brasil e o diretor executivo internacional Juliano Belletti estiveram no Rio de Janeiro nesta terça-feira (24), onde participaram de uma reunião com o representante do atleta Ronaldinho Gaúcho. O propósito do encontro foi apresentar a proposta oficial do clube ao jogador.

De acordo com relatos dos representantes coxas-brancas, a reunião foi novamente muito boa, assim como o encontro que aconteceu na última semana. A informação foi confirmada pelo presidente do clube Rogério Bacellar, que recebeu as novidades dos representantes do clube no Rio.

O empresário do atleta informou aos representantes do Coritiba que Ronaldinho Gaúcho tem compromissos já assumidos anteriormente até os primeiros dias do mês de fevereiro, mas o contato permanecerá constante e o clube aguardará até lá a resposta oficial do jogador."