Coritiba empata com Vitória da Conquista, mas avança à segunda fase da Copa do Brasil

Foto: Divulgação/Coritiba

Na noite desta quarta-feira (8), o Coritiba visitou o Vitória da Conquista-BA, no Estádio Lomanto Júnior, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 a 1, ambos os gols foram marcados na segunda etapa do jogo. Werley marcou o gol para o coxa branca, já Todinho anotou o único tento da equipe do interior da Bahia.

Com o resultado, o Coritiba passou para a segunda fase da competição. Devido o novo regulamento, o time melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) conseguirá a vaga para a Segunda Fase em caso de empate.

Na primeira etapa de jogo, só deu Coritiba e logo aos onze minutos, após a zaga do Bode afastar mal, Ruy chuta mascado de fora da área, a bola passou perto do ângulo, mas saiu para escanteio. Minutos depois, aos dezessete, Filigrana fez boa jogada individual, cruzou para área, onde Ruy e Rildo chegaram na bola, que saiu rente a trave. Aos 33 minutos, Kleber lançou Rildo, que invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Rodolfo. Kleber bateu no meio e o goleiro Rodolfo, pode se redimir e defendeu.

Logo no inicio da segunda etapa, aos seis minutos, Todinho, atacante do Vitória. Recebeu, invadiu a área e tocou na saída de Wilson para abrir o placar e fazer o gol que classificaria o time baiano. Após o gol, o Coritiba partiu para cima, em busca do empate para conseguir a classificação, enquanto o time da casa se defendia como podia. Mas após cobrança de escanteio, aos 33 minutos, o zagueiro Werley do Coxa, desviou de cabeça e para deixar tudo igual.

Após levar o gol, o Vitória da Conquista não demonstrou reação e o Coxa só administrou o resultado. Agora o Coxa ficará atenta e pegará a Ferroviária-SP ou o ASA de Arapiraca na sequência da competição.