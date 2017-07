Pachequinho fica insatisfeito com atuação do Coritiba: "Abaixo do que imaginávamos"

Foto: (Divulgação / Coritiba)

O Coritiba voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o time encarou o Cruzeiro, fora de casa, na tarde deste domingo (25) e saiu derrotado por 2 a 0. Thiago Neves e Rafael Sóbis marcaram os gols do time mineiro. Essa foi a quinta partida sem vitória do clube Alviverde.

Pachequinho, treinador do Coritiba, se diz insatisfeito com o rendimento do time. Segundo o técnico o time sentiu o primeiro gol e jogou abaixo do esperado. Confira:

“Hoje foi um jogo abaixo do que fizemos até agora na competição. Tivemos poucas situações de troca de passes, de pressão na bola. O Cruzeiro soube controlar isso e as coisas ficaram mais difíceis após o primeiro gol. [...] Imaginávamos um segundo tempo melhor. A partir das alterações, conseguimos melhorar nossa produtividade, teve um gol anulado, não sei se impedido ou não. Melhorou a questão ofensiva, mas abaixo do que vínhamos jogando. Hoje estivemos abaixo do que imaginávamos como proposta de jogo”, avaliou o treinador após o jogo.

O Coritiba conseguiu equilibrar o jogo e criar chances reais de gols. Porém o time não conseguiu manter o ritmo após sofrer o primeiro gol. “Nós vínhamos bem, equilibrando o jogo, com alternâncias, com opções de jogadas pelo lado e por dentro, e com oportunidades. A partir do momento que tomamos o primeiro gol, acredito que a equipe sentiu de alguma forma e não retornou com a mesma postura e atitude. No segundo tempo, nós não conseguimos envolver a equipe do Cruzeiro. Infelizmente, não foi o jogo que gostaríamos e nem perto do que fizemos em outras partidas”, comentou Pachequinho.

Após mais um tropeço no campeonato, o Coritiba caiu para a 9ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos. O Coxa contará com o fator casa para melhorar a sua fase na competição. No próximo domingo (2) o time recebe o Vasco no estádio Couto Pereira, às 19h.