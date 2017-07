Rildo marca duas vezes, Coritiba goleia Avaí na Ressacada e volta a vencer após sete rodadas

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC

Mais um visitante feliz na rodada. Na noite desta quinta-feira (13) o Coritiba somou três pontos fora de casa diante do Avaí no jogo que fechou a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Kléber Gladiador, Rildo (duas vezes) e Henrique Almeida marcaram para o Coxa, Marquinhos descontou para o Avaí.

Com o resultado o Avaí cai para a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. A vitória fez o Coritiba subir duas posições na tabela. Agora a equipe alviverde ocupa a 10ª colocação com 19 pontos.

Na próxima rodada o Avaí vai encarar o Bahia, fora de casa. O jogo está marcado para às 19h do domingo (16). No mesmo dia e no mesmo horário, o Coritiba recebe o Fluminense, no estádio Couto Pereira.

Coritiba não se intimida e joga melhor na primeira etapa

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba conseguiu controlar as ações do Avaí. Pachequinho, treinador do Coxa, perdeu o atacante Iago logo aos oito minutos do primeiro tempo. O jogador levou a pior após dividida forte no meio de campo e teve que ser substituído. Neto Berola entrou no time.

Neto Berola precisou de apenas um minuto em campo para ajudar o Coritiba. O atacante invadiu a grande área e foi derrubado por Judson. O árbitro da partida marcou pênalti. A cobrança foi de Kléber, que em um chute rasteiro deslocou o goleiro para abrir o placar.

O time da casa começou a pressionar os visitantes após o gol sofrido. Aos 18 minutos o Avaí chegou com mais perigo. Rômulo recebeu bom passe em profundidade e finalizou. Wilson conseguiu fazer a defesa, no rebote a zaga do Coritiba afastou o perigo mandando a bola para lateral.

Logo após o lance o Avaí chegou novamente e desta vez conseguiu marcar o gol. Marquinhos cobrou falta pelo lado esquerdo de ataque e contou com a falha do sistema defensivo do Coxa para empatar o jogo.

A comemoração do Avaí durou pouco. Nem mesmo a pressão da torcida foi capaz de intimidar a equipe do Coritiba. Neto Berola novamente conseguiu invadir a grande área, mas desta vez o atacante conseguiu fazer o passe para Rildo, que finalizou com perfeição para colocar mais uma vez o Coxa na frente.

Avaí não consegue colocar pressão no segundo tempo e Coritiba garante vitória

Precisando sair mais para o jogo, o Avaí tentou pressionar o Coritiba no início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto a equipe da casa teve uma chance na bola parada com Marquinhos. O meia levantou a bola na área e após bate e rebate a defesa do Coxa conseguiu afastar a perigo.

Visando renovar o fôlego do time, Claudinei Oliveira realizou três substituições em cinco minutos no Avaí. Porém, as alterações não deram a resposta que o treinador esperava. O jogo foi muito faltoso e era o Coritiba quem chegava com mais perigo. Douglas, goleiro do Leão, realizou defesas pontuais.

A receita de cobrar falta forte em direção ao goleiro deu certo para o Coritiba aos 34 minutos da segunda etapa. Carleto, em cobrança de falta, mandou uma bomba e a bola desviou na barreira. Douglas não conseguiu segurar e no rebote a bola sobrou para Rildo, que marcou o segundo dele no jogo e o terceiro do time visitante.

Henrique Almeida entrou no lugar de Kléber e conseguiu guardar o seu gol. Matheus Galdezani fez bom passe para o atacante do Coxa, que bateu cruzado para colocar números finais ao placar em Florianópolis.