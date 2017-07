Jogo Coritiba x Fluminense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

O duelo entre Coritiba x Fluminense ao vivo em tempo real acontece às 19h deste domingo (16). Acompanhe o tempo real na VAVEL Brasil. Até logo mais!

A partida recente mais marcante entre as equipes também aconteceu no estádio Couto Pereira. Há quase oito anos, Coritiba x Fluminense disputavam a permanência na primeira divisão, pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Com o empate de 1 a 1 (gols de Marquinho para o Flu e Pereira para o Coritiba) o tricolor permaneceu na elite e rebaixou o rival. Por conta do rebaixamento, a torcida coxa branca acabou promovendo cenas lamentáveis após o término do jogo.

No histórico do confronto, pelo Campeonato Brasileiro o Coritiba leva pequena vantagem sobre a equipe tricolor. Em 39 partidas, foram 15 vitórias do coxa contra 12 triunfos do Fluminense. Também ocorreram 12 empates. O último duelo entre as equipes terminou com o placar de 1 a 1. Em outubro de 2016, no Couto Pereira, o zagueiro Gum marcou para o time carioca e o atacante Leandro deixou tudo igual para a equipe curitibana.

Coritiba x Fluminense AO VIVO

O Flu conta com o Departamento Médico cheio, por isso Abel Braga tem problemas para montar a equipe. O principal desfalque é Sornoza. Se recuperando de lesão no tornozelo, o meia só deve voltar no fim de agosto. Fora de combate por causa de uma artrite, o volante Douglas também desfalca a equipe. Os zagueiros Renato Chaves e Gum, o meia Marquinho e os volantes Pierre e Luiz Fernando são outros que não podem atuar pelo tricolor.

Duas mudanças que poderão ocorrer são as ausências do lateral-direito Lucas e do volante Orejuela, por questões físicas. Renato e Marlon Freitas devem ganhar oportunidade na equipe titular. Outra ausência certa é a do atacante Wellington Silva. Ele negocia sua transferência para o Bordeaux, da França, e não viajou com o elenco. Marquinhos Calazans pode ser o substituto.

No Fluminense, o técnico Abel Braga também irá promover mudanças no time. Após o revés diante do Botafogo, o treinador relevou que por questões físicas, deve poupar alguns jogadores para a partida contra o coxa. De certo, a ausência do zagueiro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E a volta do artilheiro da competição com 9 gols, Henrique Dourado, que cumpriu suspensão no clássico. O jovem Nogueira ganha a vaga de Henrique. Dourado entra no lugar de Pedro

Além das mudanças, Pachequinho tem quatro baixas no elenco por causa de lesão. O lateral direito Léo, o volante Alan Santos e os meias Daniel e Tiago Real ainda se recuperam no Departamento Médico e não devem ser relacionados para a partida.

O técnico Pachequinho também não poderá contar com o zagueiro Márcio, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Werley, que está em fase final de recuperação de lesão, e Luizão, que ainda não estreou, são as dúvidas do treinador para a posição. As outras mudanças são o atacante Neto Berola na vaga de Iago, e o lateral-esquerdo William Matheus, que volta de suspensão após ser expulso na derrota para o Sport. Ele entra na vaga de Thiago Carleto.

Para o confronto desta noite o Coritiba terá quatro mudanças na equipe titular. Expulso no duelo contra o Bahia, pela sétima rodada, por conta de um soco e uma cotovelada no adversário, Kleber foi punido pelo STJD em 15 partidas. O atacante começa a cumpri-las neste domingo e só deve voltar a jogar em setembro. Henrique Almeida e Alecsandro disputam a vaga no time. Sem Kleber, o Coritiba saiu vitorioso apenas em um dos 15 jogos que venceu na temporada. A equipe tem 43 gols marcados e o gladiador balançou as redes 15 vezes.

Visitante na rodada, o Fluminense possui 15 pontos e atualmente é o 11º colocado. O tricolor não vence há quatro rodadas. Querendo espantar a má fase, a equipe vai tentar surpreender seu oponente no Sul.

Com 19 pontos conquistados, o Coritiba ocupa a 10º colocação na competição. Após o triunfo na rodada de meio de semana sobre o Avaí, pelo placar de 4 a 1, o coxa quer embalar no Brasileirão. Para isso, precisa voltar a vencer em seus domínios.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Coritiba x Fluminense ao vivo hoje pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. As duas equipes duelam às 19h deste domingo (16), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.