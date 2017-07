Pachequinho lamenta revés do Coritiba e acredita que resultado deveria ser diferente

(Foto: Giuliano Gomes/ Agência PR PRESS)

Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi derrotado pelo Fluminense na noite deste domingo (16) no estádio Couto Pereira. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Coxa jogando diante da sua torcida. Léo e Richarlison marcaram pelo Flu, Henrique Almeida descontou para a equipe da casa.

Após a partida Pachequinho, técnico do Coritiba, reconheceu os méritos da equipe do Fluminense, ficou com a sensação de que o Coxa merecia a vitória:

“Infelizmente o Fluminense foi de uma efetividade muito grande, conseguiu dois chutes ao gol, e fez os gols. Pelo volume que tivemos na partida merecíamos muito mais do que essa derrota principalmente pelo que desempenhamos. O adversário foi feliz, objetivo e teve um aproveitamento muito bom. É difícil quando você sai com o placar adverso, tentar recuperar, resgatar a autoestima dos atletas, virar o placar e buscar o resultado. E quando você toma o segundo gol é uma ducha de água fria. No segundo tempo vocês viram a intensidade, a pressão”, declarou o treinador do Coritiba.

O treinador também lamentou as chances desperdiçadas pela sua equipe e diz que o clima no vestiário é de chateação, mas já planeja próximo compromisso:

“Principalmente pelo resultado, pelo que criamos e fizemos hoje. Com certeza o Coritiba deveria sair com a vitória, mas o futebol te pune. Algumas vezes você tem as oportunidades e acaba não concluindo. No segundo tempo mais uma vez tivemos o erro e isso proporcionou a recuperação deles no nosso campo, a bola ainda desviou, enganando o Wilson. Além da efetividade do Fluminense, teve, a sorte também. No Brasileiro você não pode dar chance. Os adversários aproveitam quando você deixa de fazer[...] Agora é tirar as coisas positivas desse jogo, que foram muitas, e buscar um novo caminho, uma nova oportunidade de vencer fora, assim como foi contra o Avaí, com inteligência, sabedoria, e mostramos o que somos. Não fomos inferiores em nenhum momento contra o Fluminense”, lamentou Pachequinho.

Com a derrota o Coritiba caiu duas posições na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora o Coxa soma 19 pontos na 12ª colocação. A equipe Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (19). Fora de casa, a equipe encara a Ponte Preta às 21h.