Coritiba anuncia saída do técnico Pachequinho após sofrer goleada da Ponte Preta

Foto: (Coritiba/divulgação)

Pachequinho não é mais treinador do Coritiba. A goleada de 4 a 0 sofrida pelo Coxa diante da Ponte Preta, na noite desta quarta-feira(19), no estádio Moisés Lucarelli, pela 15.ª rodada do Brasileirão, somada à sequência de resultados ruins - uma vitória apenas nos últimos dez jogos-, fez com que a situação do treinador ficasse insustentável no clube.

Após a partida o diretor de futebol do clube, Alex Brasil, anunciou a decisão do presidente Rogério Portugal Bacellar e da diretoria administrativa do Coxa da saída de Pachequinho do comando técnico da equipe.

“Lamentavelmente, a gente tem que dar esta notícia. O Coritiba vai trabalhar para resolver isso, para ir forte contra Flamengo, reverter esta situação e trazer um comando técnico o quanto antes para o time. Nós acompanhamos o trabalho dele, sabemos o quanto ele evoluiu, mas o futebol está atrelado aos resultados. E estes não vieram. Perdemos um grande profissional e desejamos que ele tenha sequência em sua carreira, enquanto o Coritiba segue um novo rumo”, disse Alex Brasil.

Alex garante que a demissão não estava prevista, mas a goleada tornou a situação insustentável. “Não tinha nada pré-determinado, o Pacheco evoluiu. Estou no trabalho do dia a dia, mas não tem como suportar. O resultado de hoje resultou nessa demissão.”, concluiu.

Ex-atacante do clube já foi diversas vezes interino, desta vez Pachequinho teve uma passagem mais longa no comando da equipe. Foram 28 jogos, com 13 vitórias, seis empates e nove derrotas.

O substituto ainda não foi anunciado, mas, nos bastidores, o nome mais cotado e que sempre interessou ao Coritiba é o de Wagner Mancini, técnico que está sem clube desde que foi demitido da Chapecoense. Enquanto o novo treinador não é contratado, o diretor institucional Ernesto Pedroso afirmou que o preparador físico Robson Gomes deve comandar a equipe na próxima rodada do Brasileirão.

O Coritiba volta a campo em busca de recuperação, às 19h do próximo sábado(22), no estádio Luso Brasileiro, contra o Flamengo pela 16.ª rodada do Brasileirão.