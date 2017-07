Interino no Coritiba, Robson Gomes classifica derrota como injusta: "Merecíamos o empate"

Time paranaense só venceu um dos últimos 11 jogos no Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo)

O Coritiba enfrentou o Flamengo pela 16ª do Brasileirão 2017 e, apesar de sair perdendo, chegou a empatar o jogo no início do segundo tempo. Um pênalti cometido pelo defensor William Matheus, no entanto, aos 46 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao time rubro-negro por 2 a 1. Com 19 pontos, o Coxa ocupa a 13ª colocação, mas pode perder posições até o fim da rodada.

Com a demissão de Pachequinho, quem comandou o Coritiba no jogo no Rio de Janeiro foi o preparador físico Robson Gomes. O interino ocupou o cargo enquanto Marcelo Oliveira, novo técnico contratado pelo Coxa, assistiu a partida na Ilha do Urubu

Em entrevista coletiva após o jogo, Robson Gomes falou sobre o que achou do resultado. “Fomos guerreiros, e merecíamos na pior das hipóteses sair com empate". O interino acabou avaliando um Coritiba que realmente foi melhor em boa parte do segundo tempo, mas acabou cedendo à pressão do Flamengo no fim do jogo.

A respeito de sua experiência como técnico nessa partida, Robson valorizou o contato com o elenco." Gostei da experiência. Os atletas foram homens neste jogo, confio muito neles".

Ele também falou de Marcelo Oliveira, e a situação do time após esse jogo. "Houve um resgate hoje do que ele espera do Coritiba e de seus atletas. Nós sentimos que vamos entregar o clube da melhor maneira possível. Essa oscilação não é normal, mas somos sabedores de que o Marcelo vai conseguir fazer com que esse grupo volte a ser vencedor."

O próximo jogo do Coritiba será no dia 30 de julho, às 16h no Couto Pereira, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro 2017. O clube já terá Marcelo Oliveira no comando da equipe, e busca uma vitória em casa para começar uma reação no campeonato.