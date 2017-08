Coritiba encara Chapecoense para encerrar jejum e embalar no Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato BRasileiro 2017, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, PR; a partida começa às 16h

Neste domingo (06), Coritiba recebe a Chapecoense, às 16h, no Estádio Couto Pereira. O embate entre os times que se encontram em situações parecidas será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e encerramento do primeiro turno.

Após conseguir uma vitória importante contra o São Paulo, no Morumbi, o Coxa se encontra na 12° posição, com 22 pontos, e dependendo de uma combinação de resultados, pode chegar à oitava posição e encerrar a rodada perto do G-6. Dentro de casa, a última vitória foi contra o Palmeiras, no início da competição. Depois disso, a equipe soma três empates e três derrotas.

Também com 22 pontos, a Chapecoense entrará em campo na tentativa de se recuperar da má fase que está vivendo. Nas últimas duas partidas, em solo catarinense, somou apenas um ponto e está ameaçada pela zona de rebaixamento. Após a partida contra o Coxa, a comitiva alviverde segue viagem até a Espanha, onde se reúne com o restante da delegação para a partida da Taça Joan Gamper contra o Barcelona.

Coritiba quer voltar a vencer sob seus domínios

Para continuar a reação, o treinador Marcelo Oliveira poderá contar com as voltas de do zagueiro Luizão, do lateral-esquerdo William Matheus e do atacante Alecsandro, que cumpriram suspensão na rodada anterior. No grupo dos desfalques, são seis baixas. O atacante Kleber cumpre suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os zagueiros Thalisson Kelven e Werley, o volante Anderson, o meia Daniel e o atacante Iago estão machucados.

Coxa deve entrar em campo com Wilson; Léo, Márcio, Luizão e William Matheus (Carleto); Jonas (Tiago Real), Alan Santos, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Rildo e Henrique Almeida.

Incomodado com o jejum de triunfos em casa, o volante Alan Santos afirmou que o mau momento da equipe já passou. “A gente não vence há seis jogos em casa. Que a gente possa esquecer os momentos ruins e, a partir deste jogo contra o São Paulo, dar uma retomada no Campeonato Brasileiro. A gente sabe fazer este momento bom. O momento ruim já passou. Agora, com a boa dedicação e o apoio da nossa torcida, vamos quebrar esses seis jogos sem vencer para colocar o Coritiba lá em cima novamente”, declarou o jogador.

Desfalcada, Chape entra em campo com time misto

O time catarinense precisou dividir seu grupo para poder jogar o Brasileiro e na segunda-feira (7) enfrentar o Barcelona. Mas, visando o desafio de se manter na Série A, a diretoria alviverde afirmou que a prioridade é o brasileiro e que Vinicius Eutrópio escalará o que tiver de melhor.

Eutrópio não poderá contar com os laterais Apodi e Reinaldo. Ambos estão suspensos e já viajaram para a Espanha. Com isso, Roberto, ex-Santa Cruz, fará sua estreia ao ser escalado pelo lado esquerdo de campo, deslocando assim Diego Renan para a direita.

O lateral Diego Renan falou sobre a sua expectativa para o confronto. “Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, até pelo último resultado que eles conquistaram fora de casa, mas nós temos que estar concentrados, sabendo que temos condições sim de fazer um bom jogo e buscar a vitória fora de casa”. Além de uma vitória contra o Coritiba garantir mais tranquilidade na tabela de classificação, o atleta ressaltou a importância do resultado positivo antes da viagem para enfrentar uma das melhores equipes do mundo. “Saindo daqui com uma vitória a gente vai com mais moral pro jogo do Barcelona, na segunda. Então a gente tem que estar bem focado e bem preparado. (...) Isso vai dar mais confiança pra gente”, afirmou.