Buscando reação, Atlético-GO recebe embalado Coritiba no Olímpico

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 20ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO Olímpico, EM GOIÂNIA (GO), ÀS 16H.

Na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe o Coritiba no Estádio Olímpico, na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília). Lanterna da competição, o Dragão tem como objetivo fazer um returno impecável para tentar evitar o rebaixamento. Já o Coxa, após duas vitórias seguidas, voltou a pensar no G-6.

Com mudanças na equipe, o Atlético-GO deseja fazer um segundo turno de Brasileiro bem diferente do primeiro, onde conquistou apenas 12 pontos. A missão do Rubro-Negro inicia diante do embalado Coritiba, que há duas semanas estava na zona de rebaixamento, e agora, com 25 pontos, ocupa a 10ª colocação. No primeiro turno, o Coxa goleou o Atlético por 4 a 1, no Couto Pereira.

O Dragão goiano pode ter até quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Fluminense no Maracanã. O Coritiba, por sua vez, deve manter a equipe que venceu a Chapecoense no último domingo. A equipe paranaense, inclusive, antecipou a viagem para o Centro-Oeste e treina em Goiás desde quinta-feira.

Com mudanças, Dragão quer iniciar arrancada contra o rebaixamento dentro de casa

Os números do Atlético-GO no Brasileirão não são nada animadores. O Dragão tem a pior defesa (34), o segundo pior ataque (16), além de ser um dos piores visitantes e mandantes da competição. Para o duelo deste sábado, o Rubro-Negro terá algumas mudanças.

Roger Carvalho rompeu o tendão de Aquiles no jogo contra o Fluminense, operou na última terça-feira, e não deve voltar a atuar em 2017; William Alves será o substituto do zagueiro. Igor retorna ao time após cumprir suspensão. Diego Rosa entra na vaga de Andrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ainda como interino, o técnico João Paulo Sanches acredita que o maior desafio do Atlético Goianiense no segundo turno será transformar as oportunidades criadas em gols. Para o treinador, o Dragão fez bons jogos no campeonato, mas não teve o equilíbrio necessário para sair com resultados melhores.

“A gente precisa pontuar mais, com certeza. Temos que traduzir nosso volume de jogo em resultado. Temos que melhorar mais na parte defensiva. Na parte ofensiva, nossas oportunidades têm que ser transformadas em gols”, analisou Sanches.

Marcelo Oliveira mantém o time, e prega atenção contra o lanterna

Há duas semanas o cenário do Coritiba no Campeonato Brasileiro era o pior possível. A derrota dentro de casa para o Atlético-MG, somada à vitória do arquirrival Atlético-PR, colocou o time verde na zona de rebaixamento. A extrema situação, porém, serviu para fortalecer o elenco. Com dois triunfos sobre São Paulo e Chapecoense, o Coxa deixou a zona de degola para a 10ª colocação, com 25 pontos – seis acima São Paulo, primeiro time do Z-4.

Sem novos problemas, o técnico Marcelo Oliveira deve repetir a escalação da última partida, quando a equipe paranaense venceu a Chape no Couto Pereira. Apesar do adversário deste sábado ser o lanterna do campeonato, o treinador prega cautela.

“Esse campeonato tem mostrado, em resultados recentes, que não dá para ter alívio. Da mesma forma que a gente quer fazer uma sequência de vitórias, o Atlético-GO quer sair da zona incômoda. Vamos firmes e convictos para fazer um jogo competitivo e tentar trazer a vitória”, declarou Marcelo Oliveira.