Jogo Coritiba x Santos AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 21° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (20) ás 19h00 no estádio Couto Pereira em Curitiba

No primeiro turno Santos ganhou do Coritiba por 1 a 0 na Vila Belmiro. Gol do peixei foi marcado pelo zagueiro David Braz

Desfalque do peixe: Ricardo Oliveira ; Renato ; Vecchio ; Vitor Bueno e Luiz Felipe (machucados) ; Matheus Jesus ( problemas físicos)

Provável Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke

Desfalque do coxa: Rildo e Kleber (suspenso); Daniel, Thalisson Kelven e Werley (Machucados)

Provável Coritiba: Wilson; Léo, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; João Paulo, Alan Santos, Matheus Galdezani e Carleto; Neto Berola e Alecsandro

Jogando como visitante santos fez nove jogos no campeonato, foram três vitória; quatro empate e apenas duas derrotas.

Santos vem de um resultado ruim jogando no Pacaembu, equipe do técnico Levir Culpi empatou em 1 a 1 contra o Fluminense

Coritiba está na 12º colocação do campeonato com 25 pontos. Jogando como mandante foram 10 jogos, quatro vitórias; quatro empates e três derrotas.

Partida importante para o Coxa tentar se afastar da zona de rebaixamento. Na última partida equipe do técnico Marcelo Oliveira perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa

