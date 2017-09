Marcelo Oliveira acredita em reação do Coritiba: “Há tempo para modificar essa situação”

Foto: (Divulgação / Getty Imagens)

Na partida de encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), no Pacaembu, devido aos shows que serão realizados em seu estádio, o Allianz Parque.

Com a vitória, o Verdão segue no G-6 e mantêm vivo o sonho pela briga ao título com 13 pontos de distância do líder, Corinthians. Porém, o resultado serviu de ajuda ao rival São Paulo, com a derrota de um de seus concorrentes diretos pela luta contra o rebaixamento.

Sem vencer no returno, o Coxa entra pela primeira vez no Z-4 na 18ª posição. Marcelo Oliveira declarou os muitos desfalques e a concentração de seus jogadores como pontos a serem melhorados.

“Há tempo para modificar essa situação. Temos que jogar com menos erros técnicos e menos desatenção. Uma coisa que está acontecendo no Coritiba também é sempre ter jogadores suspensos e machucados”, apontou.

O treinador também avaliou o desempenho de sua equipe na partida diante do atual campeão brasileiro.“Levamos o gol em um erro, uma infelicidade. Cometer erros em um jogo como este às vezes custa caro. Desorganizamos um pouquinho no final do primeiro tempo, mas fizemos um ótimo segundo tempo. Pelo menos ficamos mais com a bola, adiantamos o time.

O Palmeiras passou a jogar nos contra-ataques. O Coritiba rondou muito a área, mas esbarrou na parte técnica, esbarrou na inspiração técnica, aquele último passe e aquela jogada individual que pudessem gerar o gol de empate”, comentou.

Mesmo com o time entre os últimos colocados, o técnico entende que o grupo ainda é capaz de buscar a recuperação no campeonato. “A gente sabe que está no caminho certo e pode modificar essa situação, principalmente jogando em casa no próximo jogo. A gente vai tentar fazer um belo jogo. Tivemos dois jogos fora, com um empate e uma derrota. Em casa, agora, é recuperar”, finalizou Marcelo.

E essa possível redenção em que o comandante menciona, poderá ser alcançada na próxima rodada, no domingo (24), ás 16h, diante do Botafogo no Couto Pereira, em Curitiba.