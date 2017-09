Em má fase, Coritiba enfrenta  Botafogo buscando recuperação no Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida entre Coritiba e Botafogo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Couto Pereira.

Após uma doída eliminação na Taça Libertadores na última quarta-feira (20), o Botafogo não terá muito tempo para se lamentar e terá que seguir em frente. A missão, porém, não será fácil: nesse domingo (24), o Glorioso enfrentará o Coritiba, que passa por um momento muito complicado e busca se recuperar na tabela, no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Jair Ventura cada vez mais se coloca como uma das que brigarão por uma vaga no G6. Atualmente, o Glorioso está na sétima posição, com 37 pontos – perdendo para o Cruzeiro, sexto, no critério de desempate. Na última rodada, derrotou o Santos, no Estádio Nilton Santos, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Guilherme.

O Coritiba, por sua vez, não vem em uma grande fase, já que não vence há cinco partidas – o último triunfo fora contra a Chapecoense, na 19ª rodada. Na última segunda-feira (18), o Coxa não conseguiu superar o Palmeiras e deixou São Paulo com uma derrota de 1 a 0 na bagagem. Dessa maneira, a equipe comandada por Marcelo Oliveira está indo ladeira à baixo na tabela de classificação e encontra-se na 18ª posição com 27 pontos.

No primeiro turno, as equipes protagonizaram um jogo agitado: em uma manhã de muito Sol no Estádio Nilton Santos, o Coritiba teve um pênalti a seu favor logo no início da partida, que Kleber não desperdiçou. Roger empataria a partida ainda no primeiro tempo, mas o Coxa contaria com outra penalidade máxima e com um gol de Henrique Almeida para passar à frente. O argentino Joel Carli, porém, empatou novamente para a equipe de General Severiano, deixando tudo igual em 2 a 2.

Sem Kleber, Marcelo Oliveira tem algumas dúvidas para escalar a equipe

Um dos problemas de Marcelo Oliveira é a ausência do atacante Kleber, um dos principais jogadores da equipe, que está se recuperando após sofrer uma astroscopia. Além dele, Getterson, sentindo dores musculares, Alecsandro, com uma entorse no joelho, e Alan Santos e Dodô, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, completam a lista de desfalques do Coxa para essa partida.

João Paulo e Jonas disputam para ficar com a vaga de Alan Santos no time titular. Além disso, Marcelo Oliveira tem dúvidas em quem será o meio campo mais avançado – pode optar por um sistema mais cauteloso, com a presença de Rafael Longuine, ou um mais ofensivo, com Iago Dias. As outras disputas são por uma das vagas no miolo da zaga – Walisson Maia ou Cleber Reis – e na lateral-esquerda, com Thiago Carleto e William Matheus no páreo.

Apesar da eliminação recente na Libertadores, o treinador Marcelo Oliveira pregou cautela em uma entrevista coletiva e elogiou bastante a equipe adversária. “Acho que eles devem estar chateados com a eliminação e com tudo que fizeram, mas é um time que faz um trabalho muito bom. São jogadores que fazem boa marcação, tem três volantes, mas está bem entrosado. O Botafogo está em um ano muito bom e o trabalho do Jair é elogiável.”, disse.

Botafogo tem o objetivo de manter boa fase no Brasileirão

Mesmo com o resultado negativo contra o Grêmio, o Botafogo de Jair Ventura vem mostrando um bom futebol ultimamente, já que se recuperou na tabela e é líder do returno do Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias em cinco partidas disputadas. Apesar disso, o histórico recente não é aliado do Glorioso, que não vence o Coritiba dentro do Couto Pereira desde 2012.

Para a partida, o jovem treinador não contará, obviamente, com Leandrinho, Airton, Marcinho e Jonas, que já estavam machucados e eram desfalques certos. A novidade na lista de desfalques é a do atacante Rodrigo Pimpão, que nem viajou para Curitiba, já que será poupado por desgaste muscular. Dessa maneira, Guilherme deverá herdar a vaga do atacante de 29 anos no time titular.

Questionado sobre a condição física e psicológica do grupo, o capitão Joel Carli afirmou que a eliminação ficou para trás e o foco está todo no Brasileirão. “Em condições físicas o grupo está muito bem, preparado. Depois de uma derrota fica essa tristeza, mas pela sensação de haver feito um jogo bom. Acho que a gente merecia alguma coisa mais, mas faz parte do futebol. Já começando a pensar no Coritiba.”, disse.