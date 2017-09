Em jogo emocionante, João Paulo marca no fim e Botafogo derrota Coritiba

Em jogo para afastar má fases, Botafogo e Coritiba se enfrentaram no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora a equipe técnica do Coritiba tenha espalhado sal grosso por todo o estádio, o Coxa não conseguiu superar o Glorioso e perdeu, de virada, por 3 a 2. Com o resultado, o Botafogo tirou o Flamengo da zona de classificação da Libertadores e ocupa o sexto lugar.

Gatito defende pênalti, mas não consegue superar cabeçada de Werley na sequência

Botafogo e Coritiba fizeram um primeiro tempo movimentado, mas com poucas chances de gol, muitas faltas e reclamações por parte da equipe alvinegra. Logo aos 4 minutos, o Glorioso levou um susto com Bruno Silva: o camisa 8 sentiu a coxa direita e saiu de campo para ser atendido, mas logo voltou sem maiores preocupações.

A primeira boa chance do jogo veio com o Coritiba numa cabeçada de Thiago Real, após cruzamento de Rildo. A bola passou próxima à trave do goleiro Gatito. O Botafogo devolveu com um ótimo contra-ataque aos 17 minutos com Arnaldo, que disparou pelo meio campo e deu o passe para Roger. O centroavante chutou forte, mas a bola foi para fora.

O ápice do primeiro tempo só chegou aos 31 minutos, graças a um pênalti para o Coritiba cometido pelo Rodrigo Lindoso. O jogador levantou o braço e a bola bateu nele após cruzamento vindo da esquerda. Thiago Carleto, que vestiu a camisa do Botafogo em 2015, ficou responsável pela cobrança, mas parou na defesa de Gatito Fernandez. O paraguaio, agora, coleciona 8 defesas de pênalti na temporada.

Werley abriu o placar (Foto: Divulgação/Coritiba)

Logo após a cobrança, aos 35 minutos, Werley abriu o placar no Couto Pereira. Após uma cobrança de falta de Carleto, o jogador cabeceou para baixo, sem chances de defesa para o goleiro paraguaio. Com a derrota parcial, o Botafogo começou a sair para o jogo e arriscar mais. A boa chance veio com Bruno Silva: após cruzamento de Gilson, o camisa 8 cabeçeou para baixo e obrigou Wilson a fazer uma ótima defesa.

Botafogo retorna com mudanças, toma susto, mas consegue vitória emocionante

O segundo tempo veio para apagar o jogo morno da primeira etapa. Começando com mudanças no lado carioca: Matheus Fernandes saiu e deu lugar a Marcos Vinícius. Aos 3 minutos, Arnaldo recebeu na direita, cruzou e achou João Paulo, que chegou no meio da defesa e cabeceou para fora. Aos 11 minutos mais uma finalização pelo alto, mas dessa vez com final feliz: o centroavante alvinegro, Roger, cabeceou com perfeição e acertou o ângulo do Coxa, empatando a partida.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Jair Ventura chamou Guilherme para entrar no lugar de Gilson. No primeiro contato do atacante com a bola, o camisa 20 alvinegro virou o jogo, após grande jogada de Roger, que achou Bruno Silva com liberdade para cruzar. Foi o sétimo gol do jogador em 50 jogos na equipe.

A virada foi o suficiente para Marcelo Oliveira, técnico do Coxa, perder a paciência com a equipe e tirar Tiago Real para a entrada de Iago. O técnico ainda chegou a discutir com alguns torcedores.

O jogo esquentou e, aos 27 minutos, João Paulo cobrou escanteio para a área, Carli subiu mais que todo mundo, cabeceou e Wilson espalmou. A resposta do Coritiba veio em seguida com Henrique Almeida, que recebeu cruzamento de Iago, tentou e Gatito tirou de soco, mas a arbitragem já parava o lance indicando impedimento.

O fim do segundo tempo reservava fortes emoções para ambos os lados: o Coritiba empatou o jogo com Carleto, que soltou uma bomba na cobrança de falta e fez o segundo gol do Coxa. Um minuto depois, o Botafogo mostrou porque é considerado um dos times mais guerreiros do país. Enquanto a torcida alviverde ainda comemorava e aumentava o som nas arquibancadas, João Paulo fez o terceiro gol da equipe e garantiu a vitória para o Botafogo. O último tento importante do volante tinha sido contra o Nacional, ainda pela Libertadores.

O Botafogo agora se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, mesmo número do Cruzeiro. A equipe voltará a campo no próximo domingo (1) , às 11h, no Estádio Nilton Santos para enfrentar o Vitória e ficar ainda mais próximo à vaga para a Libertadores 2018. Já o Coritiba enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova e visa uma vitória para continuar na luta contra o rebaixamento. O Coxa, após a 25ª rodada, se encontra na 18ª posição com 27 pontos.