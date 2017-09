Apesar de derrota,Marcelo Oliveira acredita que Coritiba vai se recuperar na tabela

Foto: Divulgação/Coritiba

Marcelo Oliveira vive um momento indigesto no Coritiba, após mais uma derrota no comando da equipe e a presença na zona de rebaixamento. O treinador chegou a quinta derrota no comando do Coxa contra o Botafogo, em 9 jogos - Ele venceu apenas duas e empatou duas. Apesar de toda essa situação negativa, ele avalia o grupo positivamente.



"Nunca lidei com uma situação como essa. Mas o que anima é análise do dia a dia, do comprometimento, de alegria. É nisso que a gente está se apegando. Eu fui convocado, contratado para isso. Continuo muito firme nessa convicção", afirmou Marcelo.



A equipe do Coritiba até começou bem, entretanto sofreu a virada e ainda teve um pênalti perdido por Carleto. A desatenção do time paranaense custou caro: a 19ª colocação - penúltimo colocado da competição. Mesmo assim, está a dois pontos atrás do Vitória, que é o 16º na tabela. Assim, ele explica o que aconteceu.



"Alertamos para a bola parada. Isso é estratégico de um técnico não achar que está tudo bom, porque o jogador volta mole. O Botafogo tem potencial técnico e de entrosamento muito grande e encontrou muita facilidade do nosso lado", explicou o treinador.



Mais uma derrota desconfortável para o Coritiba, que busca se recuperar no campeonato. Além do resultado negativo, mesmo que o Botafogo seja qualificado, como alertou Marcelo, a expectativa para o jogo era muito boa e o placar adverso incomoda ao elenco e ao técnico da equipe paranaense.



"É difícil de explicar. Difícil de digerir uma derrota como essa, por mais que o Botafogo seja um ótimo time. Nos preparamos muito para esse jogo, tínhamos uma expectativa imensa", alertou.



Coritiba fechada a rodada como penúltimo colocado da competição, porém o treinador Marcelo Oliveira acredita que não é o fim da sua equipe, até porque faltam 13 rodadas para definir os quatro rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro.



"Eu acho que o Coritiba não vai cair. Vamos fazer todo sacrifício para que isso não aconteça. Não vai ser fácil, mas temos que encontrar o caminho para isso", concluiu.



O próximo compromisso do Coxa será contra o Bahia, na Fonte Nova, em um jogo muito importante por conta dessa luta contra a zona da degola. A partida ocorrerá no próximo sábado (30), às 16h.