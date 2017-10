Jogo Coritiba x Grêmio AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Coritiba x Grêmio ao vivo e em tempo real com as informações da 28ª rodada do Brasileirão 2017. Siga ao vivo pela VAVEL Live! A partida começa às 19h00 deste domingo, no estádio Couto Pereira em Curitiba.

O Tricolor é o quarto colocado com 46 pontos. Luta para voltar à vice-liderança da competição e procura distância dos demais concorrentes que vêm atrás.

O provável Grêmio a campo esta noite tem: Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Arthur, Jaílson, Ramiro, Jean Pyerre e Fernandinho; Lucas Barrios.

O Grêmio havia vencido o Fluminense por 1 a 0, mas perdeu na rodada anterior para o Cruzeiro pelo mesmo placar. Com isso, a Raposa está na liderança do returno da competição. O Grêmio seria apenas o 17º do returno, em queda no rendimento e na pontuação. Precisa somar resultados positivos para ficar na zona da Copa Libertadores do ano que vem.

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi tem marcado poucos gols. Apenas um marcado nos últimos cinco jogos. Além disso, a defesa não funcionar tem ocasionado derrotas pelo marcador mínimo. Com poucos gols, o que era o melhor ataque do torneio estacionou nos últimos compromissos. É hora de tentar reerguer o time no Brasileirão.

O provável Coritiba a campo tem: Wilson; Dodô, Cleber, Werley, William Matheus; Jonas, Alan Santos, Galdezani, Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.

"Venho trabalhando muito, o treinador vem conversando bastante comigo que eu teria esta oportunidade. Apesar de ser novo, tenho trabalhado muito, tenho dado duro e estou preparado para este jogo. São dois jogos em casa. Tenho certeza que todos estão focados. Ganhando os dois jogos, nós saímos desta situação e, com certeza, vamos brigar por uma Sul-Americana ou algo maior", acredita o lateral Dodô.

O lateral-direito Dodô ganha nova chance no time do Coritiba e deve iniciar a partida. O jogador acredita em aproveitar os pontos em casa nessas duas rodadas no estádio Couto Pereira. Restam apenas 10 jogos até o final da competição. O Coxa soma 64% de chances de queda e está na sua pior campanha da história dos pontos corridos até aqui.

O Coritiba tem apenas 28 pontos e está na vice-lanterna. Mesmo que vença o compromisso em casa, não deixa a zona de rebaixamento nesta rodada. Os primeiros clubes fora do Z-4 possuem 32 pontos. Entretanto, é essencial para o Coxa vencer no seu estádio e diante do torcedor. Pode aproveitar a má fase gremista, que, juntamente com os esmeraldinos, estaria no equivalente à zona de rebaixamento do returno. Em resumo, são duas equipes que vêm mal na disputa da competição. Mal momento no ano de ambos.

O Grêmio caiu para o quarto lugar na tabela, tem 46 pontos e está atrás de Corinthians, Santos e Cruzeiro. Assume o terceiro posto se vencer, pois o Cruzeiro já cumpriu sua 28ª rodada. E luta diretamente com o Santos pela vice-liderança. Ao mesmo tempo, apenas dois pontos à frente do quinto colocado Palmeiras, o Grêmio quer cuidar sua posição no G-4 do torneio. A novidade nos trabalhos da equipe foi o atacante Luan, que voltou a treinar e vai se recuperando de lesão.