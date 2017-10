Jogo Coritiba x Cruzeiro ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson; Rafinha, Arrascaeta e Thiago Neves; Rafael Sobis.

O zagueiro Murilo também volta ao time e deve aparecer no banco de reservas.Já o meia Arrascaeta, que estava com a Seleção Uruguaia e o goleiro Fábio, que realizou exames pessoais, voltam direto para o time titular.

Além da volta do treinador Mano Menezes na beira do campo, o Cruzeiro vai contar com o lateral-direito Rafael Galhardo pela primeira vez. O atleta de 25 anos chegou no clube Mineiro no mês de julho deste ano. Após se recuperar de lesão no joelho, Galhardo foi relacionado pela primeira vez e aparece como opção para o treinador.

Assim o provável time em campo terá: Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Mathues Galdezani e Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.

Getterson, Kleber e Alecsandro, atacantes, seguem fora da equipe, assim como nas últimas rodadas.

Para afastar a má fase, o Coritiba deve ter apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou o Grêmio no último fim de semana. Dodô deve ceder a vaga na lateral-direita para Léo. O Coxa realizou apenas um treino para esta partida. A atividade teve apenas os minutos iniciais liberada para a imprensa. A mudança na lateral deve ser uma opção do treinador, para melhorar o rendimento da equipe.

Números de Coritiba e Cruzeiro no Brasileirão CORITIBA CRUZEIRO GOLS MARCADOS 26 35 GOLS SOFRIDOS 37 24 SALDO DE GOLS -11 11

No primeiro turno do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 2 a 0 jogando no Mineirão. Thiago Neves e Rafael Sóbis marcaram os gols da partida.

"Vai ser um jogo difícil, um jogo muito decisivo. Vou para este jogo como se fosse uma final. Sou cristão, então você tem que acreditar em algo que você não vê. Pego uma história que todo mundo conhece: Davi e Golias. Todos veem (Golias) como o gigante que não pode ser derrotado. Vejo como a chance. É um obstáculo muito grande para que eu possa errar. Tem que trabalhar para que possa sair mais rápido desta situação", falou Alan Santos, volante do Coxa.

Situação diferente vive o Cruzeiro. Além do título da Copa do Brasil o clube está fazendo uma campanha de 56% de aproveitamento no Brasileirão. A equipe comandada por Mano Menezes venceu 13 jogos, empatou oito e perdeu sete. Rendimento que deixa o clube na 5ª colocação, com 47 pontos.

O time da casa não vem fazendo uma boa campanha na temporada de 2017. Os maus resultados da equipe, hoje comandada por Marcelo Oliveira, deixam o clube na 19ª colocação com apenas 28 pontos conquistados. Em 28 rodadas o clube venceu sete, empatou sete e foi derrotado em 14 partidas.

O Cruzeiro espera manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. O clube de Minas Gerais está há oito rodadas sem saber o que perder.

O Coritiba espera se recuperar do último tropeço em casa. O clube Alviverde saiu derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio em lance nos acréscimos na última rodada.