Posições diferentes, situações semelhantes: Coritiba e Flamengo duelam em busca de reabilitação

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 34ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO; DISPUTADO No couto pereira.

Nesta quinta (16), o Coritiba tem mais um compromisso marcado no Couto Pereira: às 21h, o Coxa recebe o Flamengo visando se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro tenta reencontrar o caminho das vitórias. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, a vitória foi da equipe carioca por 2 a 1. Ainda com o técnico Zé Ricardo, o Flamengo saiu na frente com Berrío mas o Coritiba reagiu e empatou com Henrique Almeida; o gol da vitória rubro-negra só veio nos pés de Éverton Ribeiro, de pênalti nos acréscimos.

Caso vença, o Coritiba terá 43 pontos e encostará no Fluminense, 14º colocado com o mesmo número de pontos do Coxa. Já o Flamengo pode ultrapassar o Botafogo se vencer, ganhando a sexta colocação com 53 pontos - dois a mais do que o rival que ainda enfrentará o Atlético-GO na rodada.

Buscando se afastar da zona do rebaixamento, Coritiba recebe Flamengo vulnerável

Na última partida pelo Brasileiro, contra a Ponte Preta, o Coritiba deixou a chance de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento após o empate em 1 a 1. Yan Sasse, no segundo tempo, “salvou” o Coxa de perder para a Macaca em casa. O resultado evidenciou a sequência ruim da equipe paranaense.

Dos cinco últimos jogos, o Coritiba empatou três e venceu apenas dois – contra Sport e Avaí, ambos na zona de rebaixamento. No meio da zona entre a Sul-Americana e a zona de rebaixamento, o Coxa – que já disputou vaga pela Libertadores no início do ano -, terá um final de ano complicado.

“Enquanto a gente não alcançar o número de pontos que nos garanta não ficar entre os quatro últimos, a gente que tem que ter esse pensamento [de somar pontos]. Mas sempre, sempre falei que a gente precisa fazer pontos o quanto antes, porque é muito achatada ali a zona de classificação e, fatalmente, a gente se afastando do grupo de baixo podemos ter uma reta final boa de campeonato”, disse o goleiro Wilson.

Para a partida contra o Flamengo, o técnico Marcelo Oliveira conta com todos os jogadores a sua disposição. A única dúvida para o treinador é a presença do atacante Kleber – o veterano pode começar no banco por conta do desgaste.

Desfalques: Alecsandro, Baumjohann, Geovane, Henrique Gelain, Neto Berola e Rodrigo Ramos (lesionados).

Semana conturbada: aniversário, protestos e desfalques marcam preparação rubro-negra

Sem bons resultados no Brasileiro, o Flamengo teve uma semana de preparação difícil. No dia da comemoração dos seus 122 anos, a torcida protestou no CT do Ninho do Urubu. Dos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro só obteve uma vitória, contra o Cruzeiro – nas outras, empatou com o rival Vasco e perdeu para Palmeiras, São Paulo e Grêmio.

"Sabemos que quando chega a essas circunstâncias tem esse tipo de cobrança. O torcedor tem todo o direito de fazer essa cobrança, mas creio que é uma situação que só pode se resolver com trabalho. Temos de trabalhar melhor", comentou o treinador colombiano Reinaldo Rueda.

+ Após protestos no CT, Rueda dá voz a cobranças da torcida do Flamengo: "Tem todo o direito"

Dentro de campo, o Flamengo continua com vários desfalques e incertezas no time titular. Ainda sem o Réver, Trauco e Guerrero, o Flamengo pode perder Diego. O meia se apresentou a seleção para os amistosos e só será avaliado minutos antes da partida contra o Coritiba.

Durante a semana, Rueda testou Rodinei no lugar de Pará. O colombiano também terá a volta do experiente zagueiro Juan, que formará a dupla de zaga com Rhodolfo – deixando Vaz no banco. No meio, Paquetá é o mais cotado para entrar no time caso Diego não tenha condições de jogo.

Desfalques: Thiago, Réver, Ederson e Berrío (lesionados); Trauco (convocado); Guerrero (suspenso pela Fifa).