No Couto Pereira, Coritiba busca permanência na elite diante do São Paulo

ÁRBITRO: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior. O trio é do Rio Grande do Sul

O Coritiba recebe o São Paulo nesta tarde deste domingo (26), no Couto Pereira, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa busca a vitória para garantir sua permanência na Série A.

Na 17ª posição no Campeonato Brasileiro, o Verdão precisa vencer a partida para garantir sua permanência na Série A. Já o Tricolor, já salvo do rebaixamento, o São Paulo vai até Curitiba para buscar os três pontos que o colocam na Sul-Americana 2018.

Marcelo Oliveira conta com o apoio da torcida para confronto decisivo

O objetivo do Coritiba no domingo é garantir a permanência na Série A, e para isso, o treinador Marcelo Oliveira quer que o time use toda sua força para pressionar o São Paulo no Couto Pereira.

O treinador espera que a equipe tenha calma, e fique atenta no sistema defensivo para evitar qualquer tipo de surpresa no começo da partida. "Nós temos que ter essas precauções: não levar o gol do São Paulo, marcar bem, apertar bem, fazer o São Paulo sentir o nosso poder aqui dentro e procurar jogar com consciência, com tranquilidade, não deixar que a ansiedade nos atrapalhe" comentou.

Marcelo também falou de como o apoio do torcedor vai ser fundamental, e disse como a torcida tem se mobilizando nas últimas partidas em casa. O treinador conta que o incentivo das arquibancadas pode dar força a mais para os jogadores em campo.

"Não só esperamos esse apoio, que já vem acontecendo, como temos a consciência de que ele vai ser fundamental. Esse contágio que vem da torcida acaba empurrando o time, os jogadores sentem muito isso, na chegada ao estádio e dentro do próprio campo. Vai ser fundamental para que a gente possa tentar retribuir esse apoio com muita luta, com organização e equilíbrio, sempre buscando agredir e buscando a vitória." completou.

Para a grande partida, o lateral-direito Léo e o atacante Kléber estarão de fora por conta do terceiro cartão amarelo, Dodô e Henrique Almeida entraram no lugar dos atletas suspensos.

Cheio de desfalques, Dorival prepara São Paulo para confronto contra Coritiba

O técnico Dorival Júnior terá três desfalques por lesões para a partida contra o Coritiba, Hernanes, com incômodo na coxa esquerda, Lucas Pratto, com dores na coxa direita e Lucas Fernandes, dores musculares, não devem atuar contra o Verdão.

Araruana, Shaylon e o jovem Brenner devem substituir o trio na partida contra o Coritiba, às 17h (de Brasília), no Couto Pereira. Além disso, Petros está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo.

Com todas ausências, Dorival relacionou quatros jogadores da base pela primeira vez. O volante Liziero (19 anos), os meias Gabriel (18) e Igor Gomes (18) e o atacante Bissoli (19) fazem parte do grupo dos 23 relacionados pelo técnico do São Paulo.