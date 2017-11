Carleto promete empenho para salvar Coritiba: "Vamos dar sangue"

Google Plus

Jogador é um dos destaques do Coritiba em 2017 (Foto: Divulgação / Coritiba)

Na semana de preparação para o jogo contra a Chapecoense, que acontecerá no próximo domingo (3), às 17h, na Arena Condá, a diretoria do Coritiba decidiu por fechar os treinamentos durante toda a semana, visando uma maior concentração da equipe para esse confronto decisivo. Segundo a assessoria do clube, informações só seriam dadas pelo site oficial.

Em entrevista a TV Coxa, o lateral-esquerdo Thiago Carleto destacou a importância da torcida alviverde apoiar o time, mesmo a distância, para que os jogadores não percam a motivação para domingo (3). Também ressaltou que o time está totalmente focado no jogo e que esqueceu o resultado negativo contra o São Paulo, time pelo qual o jogador já teve passagens.

“Não foi o que almejávamos. Infelizmente o resultado não veio no jogo contra o São Paulo, mas já ficou pra trás. Estamos motivados. Nossa semana começou assim que o último jogo terminou. Sabemos da nossa obrigação e pedimos, mais uma vez, o apoio do nosso torcedor, que sabemos que estará conosco de onde for", afirmou.

O Coritiba ficou muito perto de se livrar do rebaixamento, precisando apenas de uma vitória contra o São Paulo, mas ela não veio e a situação voltou a se complicar. Para Carleto, é importante relembrar que, durante o campeonato, o Coxa já esteve em situações parecidas e conseguiu se recuperar.

"Todas as vezes em que estivemos em um momento difícil, fomos lá e provamos que tínhamos condição. Esta é uma semana ótima de trabalho para nós e a gente vai trabalhar muito. Pode ter certeza que vamos doar sangue no domingo pra conseguir a nossa permanência”, finalizou.

Retornos e ausências

Para enfrentar a Chapecoense, o Coritiba contará com vários jogadores que não puderam enfrentar o São Paulo. O atacante Kléber e o lateral-direito Léo voltam depois de suspensão, enquanto o meia Daniel, recuperado de lesão, também está a disposição de Marcelo Oliveira.

Os desfalques ficam por conta da suspensão do zagueiro Werley e do meia Yan Sasse, que tomaram o terceiro cartão amarelo contra o time paulista. Com o mistério feito pela diretoria alviverde, não há nenhuma pista de quem serão os substitutos.