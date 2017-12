Aposta na juventude: Coritiba anuncia Sandro Forner como novo técnico

Técnico passou pelas divisões de base do Coxa (Foto: Divulgação / Coritiba)

No último sábado, os sócios do Coritiba definiram o seu novo presidente. Eleito, Samir Namur prometeu trabalhar, especialmente, com as categorias de base do Coxa, priorizando a juventude na formação do elenco que disputará o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando nisso, uma das primeiras ações do novo mandatário Coxa Branca, foi efetivar Sandro Forner, como novo técnico da equipe.

Jogador do clube na década de 90, Forner trabalha nas divisões de base do Coxa há 3 anos, passando o primeiro deles como auxiliar-técnico da equipe sub-23. Já em 2016, ele foi escolhido para comandar o time sub-20 e nessa função ficou nessa função até essa sexta (15), quando a diretoria Coxa Branca tomou a decisão de promovê-lo. O técnico falou sobre a oportunidade recebida.

"Eu me preparei muito para esta oportunidade porque já estava esperando por este momento. A minha intenção era, de fato, começar em um time com a grandeza do Coritiba. Então, me sinto preparado e feliz pela confiança e tenho certeza que farei um bom trabalho aqui", afirmou o técnico alviverde.

Antes mesmo de anunciar nas redes oficiais do clube, o Coritiba realizou uma ação de marketing com alguns sócios da equipe, na qual o novo técnico ligou para dar a notícia, além de pedir para que, mesmo nessa fase ruim do clube, a torcida não deixe de apoiar, indo ao estádio e continuando como sócio. Por meio do site oficial, o Coxa divulgou na íntegra, a mensagem que foi passada.

“Quero agradecer a oportunidade de assumir a equipe do Coritiba, e também fazer um pedido para que você, sócio, siga do nosso lado. Nessa nova etapa, a sua torcida pode nos ajudar a dar a volta por cima. Juntos nós somos mais fortes! Um grande abraço e um ótimo 2018 para toda a nação coxa-branca!”