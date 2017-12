Pensando em 2018, Coritiba confirma Tcheco como novo auxiliar-técnico da equipe

(Foto: Divulgação / Coritiba)

Na última terça-feira (19), o novo presidente do Coritiba, Samir Namur, concedeu entrevista para a Rádio Coritiba, esclarecendo qual seria o perfil da comissão técnica que ajudaria Sandro Forner a comandar o Coritiba, em 2018. Seguindo a linha que ajudou a definir o técnico, a diretoria Coxa Branca decidiu trazer Tcheco, ex-jogador do clube, para ser auxiliar-técnico da equipe.

Tcheco fará parte da comissão técnica que já tem Márcio Goiano como membro fixo, também ocupando a posição de auxiliar. Além disso, o novo mandatário do clube pensa em fazer um trabalho mais cooperativo, muito pelas dificuldades financeiras que o clube enfrentará. Por isso, Vitor Nemetz, preparador físico da equipe sub-20, se junta a Robson Gomes na equipe principal.

O ex-jogador volta ao Coxa depois de fazer parte da campanha de acesso do rival Paraná, desempenhando a mesma função. Antes disso, ele já havia trabalhado com o próprio Sandro Forner, quando o teve como auxiliar, enquanto ocupava o cargo de técnico do time sub-23. Segundo ele, essa experiência será essencial para ter sucesso no trabalho que será realizado.

“Foi um dos atrativos para eu vir para cá. Sabendo que o treinador é Sandro, eu já conheço o jeito que ele trabalha, a metodologia dele. Tenho conhecimento dos pensamentos em relação ao futebol. E também é uma oportunidade boa para ele, eu acho que ele está amadurecido para isso. Ele já tem um conceito de trabalho muito grande e muito evoluído. Ele se preparou para isso”, elogiou.