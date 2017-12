Coritiba anuncia as duas primeiras contratações para temporada 2018

Reforços devem se apresentar dia 3 de janeiro, junto com o restante do elenco (Foto: Divulgação / Coritiba)

Com a chegada de Pereira para integrar a diretoria de futebol, o Coritiba anunciou nesta quinta-feira (28) as suas primeiras contratações para o ano que vem. César Benítez, que defendeu o clube em 2016, e Wellington Simião, que defendeu o Avaí em 2017, chegam para reforçar o Coxa. Agora, o clube aguarda os nomes do atletas saírem no BID para ficarem regularizados.

Em 2017, o lateral-direito César Benítez, de 27 anos, não teve muito espaço com a camisa do Olímpia, do Paraguai. Foram 19 jogos, sendo que seu último jogo foi no dia 19 de novembro. Em 2016, com a camisa do Coritiba, o paraguaio foi peça fundamental na boa campanha alviverde na Copa Sul-Americana, competição em que o time foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Nacional-COL.

“O Coritiba tem uma torcida muito grande, eu e toda minha família adoramos o clube e a cidade. Esperamos que a gente faça um grande ano. Eu sonhava em voltar ao futebol brasileiro. Gostei muito da minha passagem pelo clube. É um sonho voltar aqui”, afirmou Benítez.

Já o meio campista Wellington Simião, de 30 anos, tem passagens por diversos clubes, entre eles o Ituano, onde fez uma bom Campeonato Paulista, despertando o interesse do Avaí, clube em que foi um dos destaques, mesmo com a equipe catarinense sendo rebaixada. Foram 32 jogos e dois marcados com a camisa do Leão. Em entrevista cedida ao site oficial do Coritiba, ele falou dos desafios que serão encarados, além de exaltar suas características.

“A Série B é um campeonato muito difícil. Eu já joguei todas as divisões do futebol brasileiro. Mas tenho certeza que faremos um grande ano, sabemos da responsabilidade de ao final do ano subir o Coritiba para a primeira divisão”, disse. "Tenho um bom passe, gosto de chegar muito ao ataque. Sou um volante que chega bem ao ataque. Tenho certeza que aqui vou viver uma grande história”, finalizou Simião.

No dia 3 de janeiro, o Coritiba se apresenta para fazer a sua pré-temporada. Jogadores e comissão técnica se apresentam no Centro de Treinamento Bayard Osna, em Curitiba, e fará parte do período de pré-temporada na estrutura do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu.