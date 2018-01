Perto de estrear pelo Coritiba, Simião fala das expectativas para temporada

Simião espera realizar um ótimo ano pelo Coritiba (Foto: Divulgação/Coritiba)

Uma das novidades no time do Coritiba que está se formando durante a pré-temporada em Foz do Iguaçu é a presença do meia Wellington Simião. Contratação feita para tentar conquistar o retorno a elite do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva realiza no local da pré-temporada, Simião comentou sobre os problemas de suas lesões e destacou a importância da atual preparação.

"Eu procuro me dedicar bastante, eu tive lesões, então eu sei o quanto é ruim, e eu sei o quanto é importante essa preparação para que o ano seja equilibrado nessa parte de lesão, torço para que não aconteça com ninguém e nem comigo, então eu me dedico muito aos trabalhos para que eu possa evitar as lesões e também demonstrar a minha qualidade"

Com a estreia do Campeonato Paranaense se aproximando, Simião comentou sobre o foco na parte física e a evolução durante a pré-temporada:

"Evolução sempre existe, você começa a compreender mais aquilo que o professor Sandro (Forner) está pedindo, aquilo que ele exige da equipe e isso a gente está conseguindo assimilar bem. No jogo a gente conseguiu fazer coisas muito boas, ele mesmo referiu pra gente, e tem coisa para melhorar que isso é normal, é um começo de temporada, vai ter erros e a gente vai ter que ter paciência, vou pedir ao torcedor que tenha essa paciência também no começo da temporada e que eles venham nos ajudar"

Devido a queda para segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a equipe do Coritiba passou por uma reformulação. Wellington Simião comentou sobre o ano dificil que terá o Coxa e como chega para estreia:

"A gente precisa da paciência e do apoio deles porque está sendo reconstruída a equipe apesar dos meninos da base já jogarem um tempo juntos, ter mantido uma base do ano passado também, mas precisa de uma paciência, é um trabalho novo e a gente espera essa paciência do torcedor"

"Eu chego com uma condição física boa, o trabalho foi muito bem feito com os professores da parte física, então a gente trabalhou firme e eu tenho certeza que eu chego em uma condição boa mas a gente ainda vai melhorar ao longo da temporada"

No domingo (21), às 16h, o Coritiba encara o Prudentópolis pelo Campeonato Paranaense, no Couto Pereira