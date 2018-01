Apostando na base, Coritiba divulga lista de inscritos para o Campeonato Paranaense 2018

Coritiba está se preparando desde o início do ano (Foto: Comunicação / Coritiba)

Com Sandro Forner definido como técnico principal desde dezembro, uma semana depois de Samir Namur ser eleito, o Coritiba partiu para a formação do time que tentará a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, para o Campeonato Paranaense 2018, foram feitas apenas contratações pontuais, priorizando a base do clube. E nessa sexta-feira (19), o Coxa divulgou os 25 inscritos para o estadual.

O número de jogadores pode não ser definitivo, já que segundo o regulamento divulgado pela Federação Paranaense de Futebol, além de permitir que até 30 jogadores sejam inscritos, permite cinco alterações até o dia 2 de março, data que antecede em dois dias o início da segunda taça. Esses jogadores já estarão disponíveis para a estreia contra o Prudentópolis, neste domingo (21), às 17h (horário de Brasília).

Dos 25 jogadores que compõem o atual elenco, 15 foram formados nas categorias de base do Coxa. Essa decisão foi tomada de acordo com as diretrizes que já eram prometidas por Samir Namur, mesmo antes das eleições acontecerem. Essa escolha visa equilibrar as contas do clube. Outro fator que ajudou para que isso não fosse revertido, foi o fato da equipe sub 20, ter sido vice-campeã brasileira da categoria.

Lista de inscritos

Goleiros

Rafael Fachin

Rafael Martins

Wilson

Laterais

César Benítez

Léo Andrade

Marcos Moser

Walisson Maia

William Matheus

Zagueiros

Romércio

Thalisson Kelven

Werley

Meio-campistas

João Paulo

Júlio Rusch

Kady

Ruy

Thiago Lopes

Vitor Carvalho

Simião

Yan Sasse

Atacantes

Alecsandro

Evandro

Guilherme Parede

Iago Dias

Kleber

Léo Santos