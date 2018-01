Reformulado, Coritiba enfrenta Prudentópolis na estreia do Paranaense 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1° rodada do Campeonato Paranaense 2018. Jogo será realizado neste domingo (21), no Couto Pereira.

O Campeonato Paranaense 2018 já começou, mas Coritiba e Prudentópolis fazem sua estreia neste domingo (21), às 17h, no Couto Pereira. A partida, que abre a temporada para os dois clubes, será comandada por Luiz Alexandre Fernandes, que será auxiliado por João Brischiliari e Alessandro Gonçalves.

Os clubes farão seu primeiro jogo oficial na temporada em cenários completamente distintos. O time do Alto da Glória tenta se fortalecer para buscar o objetivo principal: voltar à série A do Brasileirão, enquanto o Tigre, que conquistou vaga na série D do Campeonato Brasileiro, busca evoluir para mais reconhecimento no cenário nacional.

Um novo Coritiba

Após o trágico rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe coxa branca passou por grandes mudanças no elenco, inclusive na gestão do clube, que foi assumida por Samir Namur. Embora os alviverdes só terem contratado dois jogadores(Benítez, ex-Olimpia-PAR e Simão, que temporada passada defendeu Avaí e Ituano), o plantel está totalmente transformado. No total, vinte jogadores deixaram o clube.

Dentre os que fizeram parte do elenco da temporada passada, apenas seis jogadores permaneceram, eles são: Kleber Gladiador, Willian Matheus, Wilson, Werley, Alecsandro e João Paulo. O clube também reintegrou alguns jogadores emprestados no ano passado para reforçar a equipe, como os meias Ruy, Thiago Lopes e Kady, e os atacantes Evandro e Guilherme Parede.

Com bom trabalho feito no Campeonato Brasileiro sub-20 ano passado, Sandro Forner que comandou a equipe vice-campeã, foi uma das apostas da diretoria para a nova temporada. O treinador tem boa oportunidade para expor suas habilidades. Hoje deve ir a campo, com: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Werley e Léo Andrade; João Paulo; Simião, Ruy, Yan Sasse e Guilherme Parede (Iago); Kleber.

O incipiente Prudentópolis

No tempo em que o Coritiba tenta esquecer 2017, o Tigre, que completou ano passado somente dez anos, busca repetir a boa temporada, a qual conseguiu conquistar a vaga na série D do Brasileirão. O time que é comandado por Julio Sérgio é marcado pela mescla de jogadores jovens com experientes, como o lateral-direito Nei (ex- Internacional, Paraná, Atlético-PR), e o meio Safira, que já atuou em clubes como Maringá, Londrina e Foz.

A equipe visitante provavelmente estreará com a seguinte escalação: Adilson; Nei, Alan Machado, João Paulo e Pina; Vitor, Safira, Cairo e Mateus; Robinho e Marcelo.