Presidente do Criciúma indica permanência de Nathan: "Já tem sinal verde do Palmeiras"

Defensor marcou dois gols com a camisa do Criciúma durante a temporada (Foto: Caio Marcelo/Criciúma E.C.)

Um dos destaques do Criciúma na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Nathan pode permanecer no clube para a temporada 2017. Em entrevista à TV Litoral Sul, na noite deste domingo (11), o presidente Jaime Dal Farra revelou que o Palmeiras, clube que detém os direitos do atleta e o emprestou para o Tigre em 2016, já deu o aval para a negociação.

“Nathan já tem o sinal verde do Palmeiras e dos diretores Alexandre Mattos e Cícero Souza. Ele tem interesse e o clube liberou”, informou Dal Farra.

De acordo com o presidente do time catarinense, Alexandre Mattos o repassou a informação de que Nathan possuí o interesse de permanecer em Santa Catarina. Segundo Dal Farra, o gerente de futebol Emerson Almeida deve estar tratando da formulação do contrato do defensor a partir de segunda-feira (12) junto do empresário do atleta.

Nathan chegou ao Criciúma por empréstimo do Palmeiras na negociação envolvendo o meia-atacante Róger Guedes. O zagueiro participou de 16 partidas e marcou dois gols. Durante a temporada, sofreu uma grave lesão do ombro, que o tirou dos gramados por quatro meses.